Škoda, že se všichni sejdeme až v Koreji, posteskl si olympionik Kovář

Metallurg odehrál svůj poslední zápas 22. ledna, od té doby byli olympiádou povinní hráči klubu k dispozici reprezentačním koučům. Jan Kovář během dlouhé pauzy nelenil, po dvoudenním volnu se vrátil na led a trénoval s hráči extraligové Plzně. „Žádný velký zápřah. Jen jsem z toho nechtěl úplně vypadnout,“ popisuje Kovář.

Z města na řece Ural odjížděl za jiného rozpoložení, než byl v předchozích letech zvyklý. Jindy suverénní Magnitogorsk se vinou nevalného startu do sezony pohybuje na hranici postupu do play-off. „Výsledkově je to teď nahoru dolů, začátek sezony nevyšel podle našich představ. Ale věřím, že zbylí kluci o pauze potrénují a v play-off ukážeme, jaká síla v nás je,“ věří ve zlepšení Kovář.

Nevyrovnané výkony týmu ovlivnily také Kovářovu osobní produktivitu. Během předchozích čtyř sezon činilo jeho minimum 52 bodů, třikrát se přehoupl přes hranici 60. Letos posbíral v 52 utkáních 33 bodů (7+26). „Bodů opravdu není tolik, ale pořád mám důvěru trenéra. Dopřává mi dost času na ledě, za což jsem rád. Doufám, že to se mnou bude brzy zase dobré,“ choval optimistické vyhlídky 27letý útočník.

Magnitogorsk narušil monopol v ruské nominaci, drtivá většina sborné je totiž složená jen z hráčů CSKA Moskva a SKA Petrohrad. Dva hokejisty ale dodal i Metallurg - gólmana Vasilije Košečkina a zkušeného střelce Sergeje Mozjakina. „Ani jsem se s nimi nestihl o olympiádě pobavit, Rusové zveřejnili nominaci až na poslední chvíli. To už jsem byl doma,“ odpověděl Kovář na dotaz, zda stihl se spoluhráči-olympioniky nakousnout téma Pchjongčchangu.

Domů totiž zamířil, jak nejrychleji mohl. „Těšil jsem se, že to alespoň na chvíli stihnu. Olympiádu jsem ani moc neřešil. Až teď, když jsme zahájili přípravu, jsem se do toho ponořil,“ popisoval olympijskou náladu Kovář.

Do tréninkového kempu se na začátku týdne připojil s várkou dalších hráčů z KHL. Národní mužstvo tak bylo v poloviční sestavě, zbylí hokejisté se k týmu postupně připojují. „Je to trochu škoda. Třeba Rusové se už dlouho připravují v plném složení, naše reprezentace bude kompletní až v Koreji,“ mrzí Kováře nejednotnost kalendářů evropských lig.

Zároveň oceňuje, že sám může být v přípravném procesu už od začátku. „Je to lepší, člověk si začne zvykat, herní styl se přece jen liší od toho klubového. Něco podobného jsem zažil před šampionátem v Praze před třemi lety, možnost delší adaptace byla skvělá. Takže i tentokrát doufám v něco podobného,“ těší se Kovář.

Na Asii je zvědavý, i když užití názvu kontinentu je v jeho případě zavádějící. „V Magnitogorsku máme Asii hned přes řeku,“ žertoval. Kromě zápasů na ledě čínského Kunlunu se ale na Dálný východ ještě nepodíval. „Uvidíme, jaké to tam bude. My ale hlavně do Koreje nejedeme na žádný turistický výlet,“ neztrácí koncentraci písecký rodák.