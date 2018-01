Olympiáda bude o Rusech. Ale šanci na úspěch máme i my, tvrdí Jandač

„Věřím, že kluci udělají výbornou partu. A také věřím, že tomu pomůžeme i my trenéři. Že hráči budou hrát za nároďák a upozadí cokoli ostatního. Hlavní je, aby každého zajímal jedině týmový úspěch,“ říká Josef Jandač.

O kolik vzrostly šance Česka tím, že na olympiádě nebudou hráči z NHL?

Nechtěl bych spekulovat, kdo má jaké šance. Máme šanci jako... jako reálně šest sedm týmů na olympiádě. Všichni se shodneme, že největší favorité budou Rusové. Pro ostatní je to hodně otevřené kvůli neúčasti hráčů z NHL. Tím se to hodně otevřelo i pro nás.

Hodně asi oslabí Kanada, viďte?

I díky tomu bude turnaj zajímavější, protože bude víc medailových kandidátů.

Jak vypadaly vaše dny po Novém roce? Kdy jste zaklapl počítač s nominací?

Všechno gradovalo. Měl jsem poměrně dost schůzek s trenéry, s Vencou Prospalem jsme byli v telefonickém spojení, s Jardou Špačkem a Jirkou Kalousem jsem se vídal dennodenně. Probíhaly schůzky, bylo to podobné jako před Světovým pohárem. Bavili jsme se nad každým jménem, dávali jsme si pro a proti.

Hokej na ZOH Program turnaje v Pchjongčchangu Čtvrtek 15. 2. od 13.10: Česko - Korea Sobota 17. 2. od 4.10: Kanada - Česko Neděle 18. 2. od 8.40: Česko - Švýcarsko Kompletní program

Kdy vám nejvíc zamotal hlavu?

Neřekl bych, že bych ji měl extra zamotanou. Okruh hráčů nebyl tak široký, skládali jsme si různé dvojice a trojice k sobě. Pochopitelně budou dohady, koho jsem opomenul, koho jsem měl vzít. Ale je to věc názoru a jak to vnímáme my trenéři. Brali jsme v potaz role v týmu. Samozřejmě jsem řešil zdravotní stav kluků, o kterých jsem věděl, zda nejsou úplně fit. Definitivní zaklapnutí bylo v neděli v deset večer, čekal jsem, jestli se někdo nezraní.

Kdo by mohl být lídr v produktivitě? Erat?

Nemyslím, Martin je spíš nositel charakteru mužstva, ale nějakou produktivitu z přesilovek mít bude. Gulaš a Mertl patří v extralize k nejlepším hráčům, táhnou Plzeň, jsou dominantní. Na ně sázím. Kovář sice neprožívá v KHL optimální sezonu, ale v reprezentaci výkonnost má. A Červenka má bohaté zkušenosti. Přispět by měl i Radil s Vondrkou.

Už máte jasno, kdo bude brankářskou jedničkou?

Nechtěl bych to komentovat, oba jsou to vyrovnaní brankáři a budeme se teprve rozhodovat. Ještě je to otevřené.

O jejich nominaci bylo jasno hned. Proč jim tolik věříte?

Byli jasnou volbou pro všechny trenéry. Spekulovalo se sice ještě o dalších jménech, ale já těmhle klukům věřím. Za mé éry u nároďáku nezklamali a musím jim prokázat důvěru. Byť třeba Francouz na podzim moc nechytal. Vrátil se ale do formy a je výborný. I Furch prožívá daleko lepší sezonu než loni. A co se týká Patrika Bartošáka: s trenérem gólmanů Petrem Jarošem se snažíme na každou akci na post tři nebo případně dva vzít někoho jiného. Na Karjale byl Mazanec, ale ten pak podepsal smlouvu v AHL, tak se na jeho místo posunul Patrik. Je to správná volba, protože patří k nejlepším brankářům v extralize.

Dost se řešil i talentovaný Nečas. Nechtěl jste dát šanci někomu z dvacítky?

To jméno padlo, bavil jsem se o něm i s Filipem Pešánem a Liborem Zábranským. A i když jsem od nich měl výborné reference, tak jsme ho vynechali. Nechtěli jsme ho hodit do vody. Chtěli jsme dát mezi dospělými v nároďáku šanci už v srpnu nebo listopadu, ale pokaždé byl zraněný. Do šampionátu dvacítek neměl úplně nejlepší sezonu, navíc není tak zvyklý na dospělý hokej i z hlediska fyzické síly. V brzké budoucnosti se to ale může změnit.

Jste rád, že už máte všechno za sebou a skončilo období spekulací?

Pořád to bude živé, do první utkání na olympiádě zbývá strašně moc zápasů v jednotlivých soutěžích, může se stát cokoliv. Na případné omluvenky jsme připravení.