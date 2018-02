Jakmile se za cílovou čarou převlékla do teplejšího oblečení, zamířila nejprve na rozhovor pro televizi, pak pro rádio.



Až následně dorazila k píšícím novinářům.

To už jí zuby o sebe drkotaly a ona sama se zimou občas otřásla. V teplotách kolem -10 stupňů, které v na bistlonovém stadionu Alpensia každodenně panují, nic neobvyklého.

„Ta zima byla nepříjemná i na trati, kde v kombinaci s větrem bylo určitě lepší, když jste se za někým schovali. Byla to velká výhoda. Naštěstí už jsem v té zimě neměla takové problémy s nohama jako v předchozích dnech,“ těšilo Jislovou.

Aby se před závodem zahřála, pobíhala spolu s Markétou Davidovou zuřivě v kolečku na stadionu.

Pak se z třiadvacátého místa vrhla do svého druhého olympijského klání v životě. A bylo stejně úspěšné – i přes tři chyby na střelnici doběhla podobně jako v sobotním sprintu na třiadvacátém místě.

Pouze v předolympijském sprintu v Anterselvě zajela lepší výsledek, tehdy skončila patnáctá.

„S oběma závody jsem hodně spokojená. Umístění je dneska totožné jako v sobotu, ale mohlo to být ještě o dvě příčky lepší,“ mrzelo ji.

Ještě na předposledním mezičase totiž její jméno svítilo na jednadvacátém místě. Za sebou si ale do finiše přivezla Kaisu Mäkäräinenovou a Linn Perssonovou.

„A to byla chyba. Ten finiš jsem nezvládla takticky. Cíl je tady totiž z kopce a jakmile se do něj někdo za vámi schová, ve finiši pak nemáte šanci,“ mrzelo ji.

Jak Perssonová, tak i Mäkäräinenová se následně přes Jislovou opravdu dostaly.

„Přesto jsem spokojená. Dneska to bylo i na střelnici v pohodě. Na to, jak to před startem vypadalo, tak to nakonec nebylo tak hrozné. Občas je to tady o štěstí, kdy člověk přijede. Ale vždycky se s tím dá nějak poprat,“ myslí si třiadvacetiletá biatlonistka.



Ta se dvěma 23. místy nyní spolu s Markétou Davidovou, která dojela patnáctá ve sprintu a pětadvacátá ve stíhacím závodu, může reálně pomýšlet na účast v hromadném závodu pro třicet nejlepších, který je na programu v sobotu 17. února.

„Uvidíme, jak se to vyvine, body v hlavě určitě nepočítám,“ říká Jislová.

Nyní jen stačí, aby spolu s Davidovou příliš nepokazily středeční vytrvalostní závod. Pro obě by to pak byl jejich první hromadný závod kariéry mezi biatlonovou elitou.

A rovnou pod pěti kruhy.