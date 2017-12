Kejval byl opět navržen na členství v MOV. K volbě už se neupínám, říká

Anonymní dopis, zaslaný do sídla MOV v Lausanne, označoval Český olympijský výbor a jeho představitele za aktéry kauzy s ovlivňováním sportovních dotací a naznačoval, že budou obviněni. Kejval se proto rozhodl svou kandidaturu pozastavit a nejdříve aféru zástupcům MOV důkladně objasnit.

„Celou aktuální situaci v českém sportovním prostředí jsem ve spolupráci s právníky detailně popsal a vedení MOV objasnil. Etická komise MOV kauzu nakonec ani nevyšetřovala,“ uvedl Kejval, kterého do MOV navrhl ve středu výkonný výbor na zasedání v Lausanne.

„Po této zkušenosti se však už k volbě do MOV neupínám, protože aktuálně je pro mě nejdůležitější, abychom co nejlépe zajistili účast českého týmu na olympijských hrách v Koreji a připravili v Pchjongčchangu českým sportovcům co nejlepší podmínky pro reprezentaci,“ dodal.

Bývalý reprezentant ve veslování by mohl být sedmým zástupcem českého či československého sportu v řadách MOV. Poslední stálou členkou byla sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastce Věra Čáslavská, která v roce 2001 rezignovala ze zdravotních důvodů. V MOV zasedal také oštěpař Jan Železný, kterému osmiletý mandát v komisi sportovců vypršel v roce 2012.

Poté do komise sportovců neúspěšně kandidovaly oštěpařka Barbora Špotáková a lyžařka Šárka Strachová.