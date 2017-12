Startovat pod neutrální vlajkou? To by bylo ošklivé, přemítá Kejval

Předseda ČOV ovšem jinak úterní verdikt Mezinárodního olympijského výboru, podle něhož mohou do korejského Pchjongčchangu odcestovat jen ruští sportovci, kteří vyhoví náročným antidopingovým pravidlům a zároveň budou soutěžit pod neutrální vlajkou, schvaluje.

„Neříkám, že je to dobré rozhodnutí. V této situaci žádné takové neexistuje. Z těch, která byla na stole, je ovšem to nejrozumnější.”

Jak jste reagoval na zprávu, že Rusové smí do Pchjongčchangu a budou startovat jako olympijští sportovci z Ruska?

My se vždycky snažíme najít na každé zprávě to lepší. Myslím si, že dobrou zprávou je to, že poctiví sportovci z Ruska, kteří pravidelně procházejí dopingovými kontrolami, mohou jet na olympijské hry. Další dobrá zpráva je to, že mezinárodní olympijský výbor v žádném případě nehodlá tolerovat takové věci - zde se nejedná primárně o doping jako takový, ale o to, že se zřejmě stát vměšoval a snažil se podporovat sportovce nezákonnými způsoby. Snažil se zlepšovat jejich výkon, podporoval doping, intenzivní doping. To rozhodnutí znamená, že nejen mezinárodní olympijský výbor, ale celé sportovní hnutí, nehodlá něco takového tolerovat a že je to věc, která nepřichází v úvahu.

Přijde vám tento verdikt lepší než ten loňský před letní olympiádou v Rio de Janeiru, kde byl osud ruských sportovců nechán na jednotlivých sportovních federacích?

Situace před Riem se řešila v řádech jednotlivých dnů před samotnými hrami, kdy už nebyl žádný časový prostor. Nyní je to jiné, máme asi 70 dní do začátku olympiády. Ani to není moc, nicméně vždy je potřeba posuzovat rozhodnutí v kontextu času a konkrétních podmínek. Pevně doufám, že na současné řešení přistoupí ruští sportovci a vedení ruského sportu. Pokud vše skončí tímto verdiktem, tak si myslím, že je to fajn. Zároveň půjde o velkou výstrahu nejen pro Rusko a ruské sportovce, ale také pro všechny ostatní, kdo by měl eventuálně zájem podobně ovlivňovat sportovní výsledky.

Nepřijde vám od Mezinárodního olympijského výboru (MOV) zvolené řešení jako alibistické?

Neřekl bych. Spíše než pro sportovce jde o potrestání především pro stát. Umím si představit, že každý sportovec se bude trápit, když někde vyhraje a bude mu hrát nějaká hymna, ke které v zásadě nemá žádný vztah. Nicméně je to vzkaz tomu státu, že tohle se nedělá, že už se to nikdy nesmí opakovat. Stalo se to jednou, ale už nikdy nikdy k tomu nesmí dojít. Je to také výstraha všem, kteří by chtěli jít podobnou cestou. Současně je minimalizovaný trest pro ty sportovce, kteří s tím nemají nic společného. Nechci říkat, že je to dobré rozhodnutí, protože v této situaci dobré rozhodnutí neexistuje. Z těch, které dnes leží na stole, mi nicméně přijde jako to nejrozumnější.

Neočekával jste, že dojde ihned ke zveřejnění zprávy Schmidtovy komise?

Čekal jsem, že budeme mít v rukou zprávu Schimdtovy komise. Pokud se koukneme na to rozhodnutí, tak tam třeba je doživotní zákaz pro bývalého ruského ministra sportu pana Vitalije Mutka a jeho zástupce na olympijské hry. To znamená, že .tam musí být nějaké informace, které dodnes nevíme. Velmi mě zajímá, co se ještě dozvíme, až bude zpráva zveřejněna. Očekávám, že je to otázka dní, týdnů, možná měsíců.

Co jste říkal na nedávné slovní útoky právě Vitalije Mutka, kdy vinu z dopingového skandálu svaloval na MOV a antidopingovou agenturu WADA?

Popravdě řečeno, nevím, co pan Mutko říkal a ani mě to nezajímá. Pevně doufám, že ruská sportovní, ale i politická administrativa bude rozhodnutí mezinárodního olympijského výboru akceptovat. To by hodně pomohlo. Pokud by ho neakceptovali, tak ničemu nepomohou, ani ruským sportovcům.

Jaké by to bylo pro vás startovat pod neutrální vlajkou?

Přemýšlel jsem o tom, bylo by to ošklivé. Všechno děláte kvůli tomu, abyste ve finále slyšeli národní hymnu. Ten, komu se to poštěstí, to je nejvíc, co v tom sportu můžete v životě dosáhnout. O to budou někteří z těch ruských sportovců ochuzení. Ve své podstatě je to ale logické rozhodnutí, po tom co se stalo.

Rusko se proti rozhodnutí MOV odvolalo ke sportovní arbitráži CAS. Jak to hodnotíte?

Logický postup. Kdybych byl na jejich místě, tak udělám to samé. Z titulu jejich funkce musí využít všechny zákonné možnosti, aby aby minimalizovali dopad toho trestu. Divil bych se, kdyby to neudělali.