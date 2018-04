Ping-pongem za sjednocení. Uvidí se ještě přítelkyně z Jihu a Severu?

ZOH 2018

Zvětšit fotografii Severokorejský vůdce Kim Čong-un (vlevo) a jihokorejský prezident Mun Če-in podepsali společnou deklaraci. Zavázali se v ní ke kompletní denuklearizaci Korejského poloostrova, řešení situace rozdělených rodin a podepsání mírové dohody, která by měla udělat tečku za Korejskou válkou z let 1950 až 1953 (27. dubna 2018). | foto: Reuters

dub 29 2018

Pozapomenutý příběh o tom, jak měl sport sjednotit Korejský poloostrov, ale skončilo to slzami. Pokud by současné mírové snahy skutečně přinesly klid zbraní, třeba se znovu obejmou i Hjon Čong-Hwa a Ri Pun-hui. Naposledy to udělaly v roce 1991 – a pak ta druhá prostě zmizela.