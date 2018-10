Kajakář Dostál bude moci na OH v Tokiu bojovat o tři medaile

Zveřejněný časový harmonogram olympijských soutěží Dostála potěšil. „Abych o třech disciplínách mohl uvažovat, musel být singl první na pořadu, protože je pro mě nejdůležitější a potřebuji na něj mít nejvíc sil,“ uvedl v tiskové zprávě držitel olympijského stříbra a dvou bronzů.

Zatímco do čtyřkajaku se vrátil už v letošní sezoně, o partnerovi do posádky K2 teprve začíná přemýšlet. Čas na to bude mít na listopadovém soustředění v Japonsku, kde si hodlá obhlédnout prostředí, v němž se bude těsně před olympiádou aklimatizovat a připravovat. „Japonsko bude mou Gulliverovou cestou. Budu tam vyčnívat. Těším se na místní kuchyni a tradičně na rybaření,“ řekl čtyřnásobný mistr světa i Evropy.

V následujícím roce ho čeká sbírání zkušeností v deblkajaku. „Deblkajak bych v příští sezoně chtěl co nejvíc otestovat, abych věděl, co od něj v olympijské sezoně očekávat. Na deblu tak půjde převážně o experimentování,“ konstatoval Dostál.

Důležité naopak budou po změně nominačních kritérií MOV výsledky českého čtyřkajaku. „Je možné, aby se v singl- a deblkajaku představily za jeden stát dvě posádky, když bude nominován čtyřkajak. Příští sezona je tak stěžejní na vyjetí místa čtyřkajaku pro Českou republiku. Nominaci bude mít jistou deset nejlepších posádek z MS,“ doplnil Dostál.