Kanada - Česko 2:3. Hokejisté ztráceli, nakonec rozhodli v nájezdech

dnes 8:06 3:59

Kangnung (Od našeho zpravodaje) - Po zlatu Ester Ledecké letí z Koreje do probouzejícího se Česka další pozitivní zpráva. Byť jde zatím jen o dílčí vítězství, tak hokejová reprezentace porazila ve druhém zápase olympijského turnaje Kanadu 3:2 po nájezdech. Bylo to od ní mnohem povedenější představení než ve čtvrtek proti Koreji a hlavně znamená to, že pokud uspěje tým i v neděli proti Švýcarsku (i za dva body), vyhraje skupinu a postoupí přímo do středečního čtvrtfinále. To byl cíl.