Wolski, na jehož kontě je včetně play-off 480 startů v NHL, výhru nepřeceňoval. „Jsme šťastní, že jsme vyhráli, ale je třeba na to hned zapomenout. Trochuu si to můžeme užít, ale zítra už je potřeba kouknout na video, upozornit na chyby a zároveň na to, na čem můžeme stavět,“ uvedl Wolski, který se i přes vážné zranění znovu postavil na brusle a dokonce vybojoval olympijskou nominaci.

Kanaďané se radovali z prvního gólu už ve třetí minutě. Lee našel od modré čáry před brankou Bourquea, který tečoval puk za Genoniho. Z tlaku se dostali Švýcaři při trestu Goloubefa, ale v osmé minutě při Rüfenachtově pobytu na trestné lavici znovu inkasovali. Od modré čáry se trefil Noreau, jenž využil clony před Genonim.

„Namotivovat se na takový zápas nebylo nijak těžké. Čekali jsme na olympijský turnaj dlouho a nějakou dobu jsme ho měli v hlavách. Byla zábava konečně vyjet na led a spálit trochu energie,“ pochvaloval si kanadský obránce Chay Genoway.

Ve druhé třetině Kanada bleskově dvěma góly potvrdila vítězství. Při trestu Švýcarska za špatné střídání po pěti minutách druhého dějství opět odvedl skvělou práci před brankovištěm Bourque, který zpracoval Royovu přihrávku a bekhendem skóroval. Za 52 vteřin se uvolnil po pravém křídle Wolski a přesnou střelou zápěstím vyhnal z branky Genoniho, jehož nahradil Hiller.

Kanadskému brankáři Scrivensovi pokazil čisté konto v 48. minutě při Royově vyloučení Moser, jenž se po závaru prosadil z dorážky. Švýcaři v té chvíli hráli bez Hillera v pěti proti třem. „Když budeme lépe hrát s pukem a věřit ve své schopnosti, myslím, že můžeme hrát určitě lépe,“ podotkl za poražené Simon Moser.

K další power-play pak Švýcaři sáhli necelých šest minut před koncem a Wolski druhým zásahem v utkání do prázdné branky dovršil výsledek. „V šatně máme spoustu emocí - hrajeme jeden za druhého a také za náši vlast, za Kanadu. Nezáleží na tom, kdo dá góly. Všichni jsme připravení čímkoli přispět, ať je to zblokovaná střela, gól nebo hit. Je zábavné tyhle emoce vidět,“ burcoval týmovéo ducha obránce vítězů Chris Lee.

Branky a nahrávky: 48. S. Moser (Rüfenacht, Ambühl) - 3. Bourque (Lee, Roy), 8. Noreau (Lee, Roy), 25. Bourque (Roy), 26. Wolski (Noreau), 55. Wolski (Kelly, Ebbett). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Olenin - Otmachov (oba Rus.), Dahmén (Švéd.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Třetiny: 0:2, 0:2, 1:1. Diváci: 2 802.

Švýcarsko: Genoni (26. Hiller) - Diaz, Furrer, Blum, Untersander, Geering, Du Bois, Schlumpf - Ambühl, Suter, Moser - Praplan, Haas, Hollenstein - Bodenmann, Corvi, Scherwey - Rüfenacht, Almond, Schäppi - Herzog. Trenér: Patrick Fischer.

Kanada: Scrivens - Lee, Robinson, Genoway, Noreau, Gragnani, Goloubef, Stollery - Brulé, Roy, Bourque - Raymond, Kelly, Thomas - Wolski, Ebbett, Vey - Klinkhammer, O’Dell, Lapierre - Howden. Trenér: Willie Desjardins.