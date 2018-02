Dole pod cílem už oslavovala zlatá Italka Sofia Goggiová, když se Kateřina Pauláthová s číslem 32 spustila na trať.



Byl to její teprve čtvrtý závodní sjezd na mezinárodní úrovni v životě. Navíc po pouhých třech dnech tréninku sjezdu v sezoně. Rozumějte těch třech dnech, kdy v Pchjongčchangu absolvovala tréninky.

Lyže dostala od firmy Rossignol po bývalé kanadské sjezdařce Larisse Yurkiwové, která v minulosti čtyřikrát stála na stupních vítězů ve Světovém poháru. „Ty je ani moc neponičíš, co?“ glosovali servismani Rossignolu velmi sporadické výlety Pauláthové do království sjezdařek.

„Loni jsem začala se sjezdem a teď ho jedu na olympiádě,“ říkala 24letá Češka a samotné jí to připadalo zvláštní.

„Navíc před devíti měsíci jsem ležela na stole s rozřezanou nohou,“ připomněla přetržené kolenní vazy. „Nepustím se do závodu tak, jak bych se pustila, kdybych měla za sebou normální trénink. Vždycky jsem obdivovala Ondru Banka nebo i Ester (Ledeckou), že oni se prostě nebojí. Já tu záklopku v sobě mám. Přece jen jsem technický lyžař, ne sjezdař.“

Se sjezdy začala kvůli superkombinaci, ve které cítí největší šanci na dobré výsledky. „Slalom mi docela jde. Má oblíbená disciplína je sice nadále obřák, ale v něm se prosazujete nejobtížněji, tam vám nespadne patnáct lidí jako v kombinaci,“ nezastírá.



Pauláthová si na nic nehraje. Věci pojmenuje tak, jak skutečně jsou. Třeba i 26. místo ve sjezdu, na které dosáhla se ztrátou 5:47 vteřiny na vítězku. „Mohu být spokojená s třicítkou, nicméně vím, že spousta holek vypadla, takže to zase až tak uspokojivé není,“ říká.

Nedělá si iluze, že jednou bude mít pro tréninky sjezdů ideální podmínky. Na to by potřebovala mnohem víc peněz než na trénink točivých disciplín. A těmi její malý rodinný tým jednoduše nedisponuje.

„Mám ráda rychlost, jenže nemáme na to, abychom jeli na měsíc do Chile a trénovali tam sjezdy jako jiní,“ vykládá. Zvlášť když kvůli loňské operaci byl i její boj o olympiádu závodem na hraně.

„Po pěti měsících jsem už zase stála na lyžích a snažila se kvůli olympiádě všechno urychlit, což vedlo k tomu, že mi koleno otékalo. Ale jiné východisko neexistovalo. Mám čistý štít, že jsem pro olympiádu udělala totální maximum.“

Po večerech každý den vysedává na pokoji u videa a zkoumá, jak trať projížděly hvězdy Goggiová nebo Vonnová. „V té třetí bráně to nejsem schopná udržet v traverzu tak, aby mě to nesneslo. Tak se snažím co nejvíc odkoukat od jiných, jak na to.“



Čtvrteční kombinační sjezd má být stejně dlouhý jako sjezd - speciál.

„Což je pro mě dost blbé, je to hrozně dlouhé a hrozně těžké,“ říká Pauláthová. Větší časové odstupy se budou ve slalomu obtížně mazat.

Jejím maximem na vrcholných akcích, ať už olympijských hrách nebo mistrovství světa, je 26. místo ze super G v olympijském Soči 2014.



„Kdyby se mi povedlo umístit se tu do 20. místa, bylo by to pro mě totálně super. Nohu a koleno trochu cítím, ale to přejde,“ dodává si odvahy.