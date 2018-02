Těžký závod dokončilo jen osmnáct závodnic. Už po sjezdu bylo startovní pole jen 22členné, pak vypadlo dalších pět lyžařek. Slalom nedokončila ani průběžně vedoucí závodnice Lindsey Vonnová.

Čtyřiadvacetiletá Michelle Gisinová porazila Shiffrinovou o téměř sekundu a navázala na svoji starší sestru Dominique, která vyhrála na ZOH 2014 v Soči sjezd. Úřadující vicemistryně světa v kombinaci byla třetí po sjezdu a ve slalomu čtvrtou nejlepší jízdou bez problémů odrazila očekávaný atak Shiffrinové.

„Když jsem přijela do cíle, byla jsem si už celkem jistá. Pokud jsem za sebou dokázala udržet Mikaelu, to už něco znamená,“ přiznala Gisinová, že se ze zlata radovala už před jízdami posledních dvou soupeřek.

Shiffrinová vynechala středeční sjezd, aby se mohla plně koncentrovat na kombinaci. Favorizovaná Američanka založila na medaili šestým časem ve sjezdu, nicméně po zlatu z obřího slalomu se musela s odstupem 97 setin sekundy spokojit se stříbrem.

„Je to hezký způsob, jak uzavřít olympiádu. Začala jsem ohromným úspěchem a končím s medailí na stupních vítězů,“ shrnula Shiffrinová své vystoupení na olympijských hrách, před nimiž byla považována za medailovou kandidátku v několika disciplínách. „Ve sjezdu jsem dnes udělala příliš velké chyby na to, abych je mohla ve slalomu smazat. I tak je úžasné, že to vyšlo na medaili,“ těšilo ji.

Nejrychlejší slalomová jízda závodu pomohla k bronzu Holdenerové. Mistryně světa v kombinaci se na stupně vítězů vyšvihla z průběžně desátého místa a získala druhou medaili v Koreji po stříbru ze slalomu speciál.

Jako poslední se mezi slalomové branky spustila vítězka sjezdařské části Lindsey Vonnová, ale svůj pravděpodobně závěrečný olympijský závod v kariéře nedokončila.

Americká lyžařka Lindsey Vonnová v superkombinaci.

„Už na tom nejsem tak, abych fyzicky zvládla takový trénink jako ostatní holky. Neměla jsem co ztratit, tak jsem do toho šla a útočila. Bohužel to nevyšlo, ale na svůj výkon ve sjezdu jsem vážně hrdá. Vyhrála jsem svůj poslední olympijský start ve sjezdu a to je úžasné,“ prohlásila Vonnová.

Na startu kombinace chyběla vítězka středečního sjezdu Sofia Goggiaová, protože špatně spala. „Byla velmi unavená, takže se rozhodla závod vynechat. Byla za tím jen únava, nic jiného,“ citovala agentura Reuters mluvčí italské reprezentace.

Jediná Česka v závodě Pauláthová obsadila 17. pozici a poprvé v kariéře se na velké akci vešla do dvacítky. „Jsem happy, že jsem živá a zdravá,“ říkala novinářům.

Česká lyžařka Kateřina Pauláthová v olympijském kombinačním závodu.

Na start sjezdu musela o zhruba 15 minut déle počkat kvůli pádu Kim Vanreuselové z Belgie, která musela být před transportem ošetřena přímo na trati. „Myslela jsem, že to psychicky nedám, a byla ve stresu. Ale přežila jsem, slalom jsem chtěla víc pustit, ale nervíčky zapracovaly. Špička je úplně někde jinde. Sedmnácté místo beru, nicméně vím, že nás dojelo strašně málo.“

Rozhovor Kateřina Pauláthová po závodě

Česká reprezentantka na Vonnovou ztratila 5,46 sekundy a patřilo jí třetí místo od konce z lyžařek, jež sjezd dokončily. Ve slalomářské části zajela 17. čas, když porazila jen Slovenku Kantorovou. Stejné bylo i celkové umístění obou závodnic, které uzavřely pořadí pouhých osmnácti lyžařek, které závod dokončily.

„To je dost málo, to se neděje ani ve svěťáku. Ale sjezd fakt nebyl sranda. Už mě hrozně bolely nohy od poloviny sjezdu a myslela jsem, že to nedám. Ve slalomu mě bolely od začátku, ani jsem se nemohla rozjet, ty tři týdny tady jsou masakr,“ dodala Pauláthová.