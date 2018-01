Další korejská mánie. Navážou olympijské hry na tenis?

Plachý mladík, jehož vzezření ještě podtrhují brýle a pod nimi často sklopené oči, svým tažením překonal i jednu z nejočekávanějších událostí roku, o geopolitickém průlomu ani nemluvě.

Jižní Korea sice za necelé dva týdny přivítá gigantický sportovní moloch jménem zimní olympiáda, teď však propadla tenisu. Přesněji 21letému chlapci jménem Čong Hjon, jenž absolutně nečekaně prošel do semifinále Australian Open.

„Nejpopulárnější tři sporty v naší zemi? Nejspíš baseball, basketbal, fotbal. Pak asi bruslaři. Pětkou snad bude tenis,“ soukal ze sebe Čong Hjon v průběhu senzačního tažení v Melbourne.

Pětkou? Ba ne, jedničkou.

„V měsíci, jemuž měly dominovat vztahy se Severní Koreou, olympiáda a mrazivé počasí, se odnikud objevil Čong Hjon a vytáhl tenis na titulní stránky,“ napsala agentura AP, k čemuž list Korea Times dodal: „Čongova melbournská sága přehlušila i mediální šílenství ohledně spojeného olympijského týmu hokejistek z Jižní a Severní Koreje.“

Takhle to totiž v moderní zemi na jihu svárlivého poloostrova občas chodí. A je to zároveň nápověda, co čekat od zimních her.

Když se vstupenky do Pchjongčchangu, Kangnungu a Bokwangu dlouho neprodávaly příliš dobře, Korejci ujišťovali: Ono to přijde. Že bude u sportovišť tišeji než jinde, to se zatím stále nedá vyloučit. Ale tenisový příklad ukazuje, že vášně mohou vzplát velmi rychle.

„Řada rodičů nyní může začít houfně dávat potomky na tenis ve víře, že jednoho dne mohou být tak úspěšní jako Čong,“ uvedl pro Korea Times Oh Yoon-sung, profesor z univerzity v Asanu. Pokud ano, má už pro ně korejský tisk označení „děti Melbourne“. Proč?

Po zimních hrách v roce 2010 se objevily „děti Vancouveru“, neboť krasobruslařka Kim Ju-na zlatou medailí vyvolala hotovou mánii. Už nyní má díky tomu Jižní Korea tři adeptky, jež se ukázaly na loňském mistrovství světa juniorek a počítá se s nimi na příští zimní hry v Pekingu 2022.

Korejská krasobruslařka Kim Ju-na vyvolala v Koreji hotovou mánii.

A ještě třetí příklad z nedávné minulosti, byť trochu jiný. Když v roce 1988 golfistka Pak Se-ri získala první titul na okruhu LGPA, propadli její krajané úderům do míčků a zrodil se pojem „golfoví tátové“. Ten získal brzy výrazně negativní konotace, neboť symbolizoval přehnanou snahu rodičů donutit potěr ke sportu za každou cenu.

Žhavé sportovní emoce se hodí zvlášť ve chvílích, kdy pořadatelskou zemi souží vidina sibiřské zimy. V provincii Kangwon naměřili minulý týden 23 stupňů pod nulou, přičemž vítr pocitovou teplotu srazil až na hrůzných -36. Do toho se slavnostní zahájení v Pchjongčchangu bude konat na stadionu bez střechy, a tak se řeší, aby přihlížející nevymrzli až na kost.

Chladná země dokáže ožít, nadaný tenista to jen potvrdil. Najde-li olympiáda podobné idoly pro Jižní Koreu třeba mezi rychlobruslaři, pro atmosféru her jedině dobře.