Jihokorejské hokejistky zuří, nechtějí společný tým se Severokorejkami

Vláda měla v plánu vyzvat organizátory her, aby soupisku týmu rozšířila z plánovaných 23 hráček na 30. Jihokorejské hokejistky, které se minulý týden vrátily z třítýdenního soustředění ve Spojených státech, to zcela šokovalo.

„Zuřily a ten nápad jim připadl absurdní,“ řekl agentuře Reuters funkcionář Jihokorejské asociace ledního hokeje. „To, že si nás vláda zčistajasna vybrala a požádala nás, abychom na olympiádě hrály s úplnými cizinci, nám doslova vyrazilo dech,“ dodal za hokejistky.

Návrh vyvolal odpor i tisíců dalších Jihokorejců, kteří prezidentu Mun Če-inovi adresovali internetovou petici, aby vláda od nápadu upustila. „Nemohu si pomoct, ale připadne mi, že vláda zneužívá své moci a chce z olympijských her politicky těžit,“ stojí v jednom v komentářů na stránkách petice.

Se zformováním společného týmu nesouhlasí přes 70 procent Jihokorejců, vyplývá z průzkumu zadaného parlamentem a televizí SBS. Přes 80 procent z nich si ale přeje, aby se KLDR olympiády zúčastnila.

Jihokorejská asociace ledního hokeje se toho od politiků, kteří zapojení Pchjongjangu do olympijských her vyjednávají, příliš nedozvěděla. Přes ministerstvo sportu jí vzkázali, aby „se připravila“. „Popravdě nevím, co tím mysleli. Se severokorejským týmem nemáme žádný komunikační kanál,“ řekl činovník hokejové asociace.

Do začátku her by se měla mimo jiné ujasnit soupiska, taktika a kdo bude stát v čele společného týmu. „Dosud se ani jedno z těchto zásadních témat neprobralo. A do prvního zápasu jihokorejských hokejistek na olympiádě zbývají už jen tři týdny,“ uvedl funkcionář. „Je to k neuvěření. Nedává to žádný smysl,“ dodal.

O oživení vztahů s KLDR, které během desetiletí konzervativních vlád ochably, mluvil liberální prezident Mun Če-in, syn severokorejských uprchlíků, už během prezidentské kampaně loni na jaře. Jeho administrativa navrhla, aby obě Koreje na hrách svou jednotu demonstrovaly tím, že budou soutěžit společně jako jeden národ a stejně vystupovat i během zahajovacího a závěrečného ceremoniálu.

Ministerstvo sportu uvedlo, že zohlední názor veřejnosti a záležitost probírá s Mezinárodním olympijským výborem, aby se „znevýhodnění (jihokorejského týmu) minimalizovalo“. Jihokorejský ministr sportu ideu společného družstva obhajuje tím, že po rozšíření soupisky žádná z jihokorejských hokejistek o místo nepřijde.