Coby první krasobruslař od Dicka Buttona v roce 1952 obhájil olympijský titul. Také proto byl v sobotu i nejvíce zmiňovaným olympionikem světa na portálu Twitter.

Kdo by tomu nedávno věřil? Při listopadovém tréninku před závodem NHK Trophy se japonský bruslař pokoušel o čtverného lutze a natrhl si postranní vaz v pravém kotníku.

„Dejte mi injekci proti bolesti a já pojedu,“ žádal tehdy.

Jenže bolest byla mnohem mocnější.

Na dva měsíce mu lékaři zakázali postavit se na led. „Obával jsem se, že přijdu o olympiádu,“ přiznal. Zároveň si však nařídil mentální trénink. Den co den si vizualizoval své jízdy, nejprve v duchu, pak i v tělocvičně. Jeden po druhém si přehrával v mysli sebemenší detail každého skoku, desetkrát, stokrát, tisíckrát.

NADŠENÍ V HLEDIŠTI. Takhle reagovaly fanynky, když svoji volnou jízdu předváděl japonský krasobruslař Juzuru Hanju.

Teprve v lednu na své tréninkové základně v Torontu opět bruslil. „Potil krev a slzy,“ chválil jej kouč Brian Orser. Dva týdny před zahájením her Hanju konečně opět zvládl čtverný skok. Věděl však, že k titulu z Pchjongčchangu potřebuje nejméně čtyři.

Jeho křestní jméno znamená „struna, která je pevně přitahována“. Otec mu ho před 23 lety vybral, aby byl přímočarý a silný. A v sobotní volné jízdě takový skutečně byl. V kostýmu válečníka předvedl dva čtverné salchowy i toeloopy, čímž rozdivočil halu, kde si musel připadat jako doma, jelikož více než polovinu vstupenek vykoupili japonští fanoušci.

„Létej, Juzuru!“ žádaly ho transparenty.

Ve své vlasti je idolem milionů, podle průzkumů nejpopulárnější sportovec země. Dokončil jízdu a na led se sesypaly stovky plyšových medvídků Pú, jeho oblíbené komiksové postavičky.

Ne, domů si je nepoveze. „Nechávám je vždy místním komunitám. Ať udělají radost dětem v Kangnungu. Já si od fanoušků beru jejich emoce i touhu mě obdarovat,“ svěřoval se. „Hnalo mě tady tolik lidí. Připadám si požehnaný. Tohle je nejkrásnější den mé kariéry.“

Jízda to nebyla zcela dokonalá, dva dopady po skocích byly vachrlaté. Přesto stačila na olympijský bodový rekord. Stanice NBC vzápětí vysílala přímým přenosem z Tokia, jak po Hanjuově triumfu vyšli nadšení lidé do ulic oslavovat.

Další Japonec, mladík Shoma Uno, bral stříbro. „Juzuru je mým věčným vzorem,“ vykládal obklopen hordou novinářů. Hanju, který si už své povinnosti k médiím mezitím splnil, po čtyřech lezl pod ním, aby rozhovor nerušil. Potom skočil samou radostí na záda tréninkovému parťákovi z Toronta, bronzovému Javieru Fernandézovi, jenž se na sklonku kariéry dočkal olympijské medaile.

„Bez Javiho bych to nedokázal. S ním byly mé tréninky vždy tak tvrdé,“ ujišťoval Hanju, načež si pro změnu on sám vysloužil poklonu od Fernandéze: „Juzuru je chlapíkem, který se nikdy nevzdává a dokáže zlé chvíle obrátit v dobré. Lidi by se od něj měli takový přístup učit.“

S PARŤÁKEM. Juzuru Hanju a jeho sparingpartner Javier Fernandez (vlevo).

Zatímco 26letý Španěl závodní scénu opouští, o tři roky mladší Hanju zatím ne. „Ale musím se ujistit, že se dokážu dát zdravotně dohromady. Kotník mě stále bolí,“ prozradil.

Osmaosmdesátiletý dvojnásobný olympijský vítěz Dick Button mu na Twitteru gratuloval: „Bravo, Hanju. Rekordy jsou od toho, aby byly vyrovnávány.“

A co takhle Buttona překonat? Vyhrát potřetí v řadě v Pekingu 2022? „To je komplikovaný cíl,“ reagoval vítěz z Pchjongčchangu.

Ještě ve Vancouveru 2010 triumfoval Američan Evan Lysacek bez čtverného skoku. V Soči 2014 už jich v obou částech soutěže mužů statistici napočítali 17. A tentokrát neuvěřitelných 71!

Američan Nathan Chen jich předvedl v jediné volné jízdě dokonce šest, pět z nich čistě. Což jej po katastrofálním krátkém programu katapultovalo ze 17. na 5. místo.

Juzuru Hanju je sice v mysli nesmírně silný, jenže jeho tělo je křehké a často i zraněné. Jak si poradí se stále se stupňující náloží čtverných pokusů?