„Dopadlo to ještě lépe, než jsme doufali,“ radovala se Dušková. „Na to, že jsme trénovali jen tři týdny, tak si myslím, že se nám to povedlo,“ uvedl Bidař.



Juniorští mistři světa z roku 2016 totiž kvůli listopadové operaci kolena Duškové vynechali závody Grand Prix i evropský šampionát a naplno se začali připravovat až v lednu.

Jedinou vážnější chybu udělal Bidař při sólovém trojitém toeloopu, ze kterého neměl čistý výjezd.

„Je ironie osudu, že Anna nemohla skákat, to pro ni bylo nejhorší, a skočila to. A Martin udělal chybu. Sice malou, ale udělal,“ komentovala Bidařovo zaváhání trenérka Eva Horklová. Všechny ostatní prvky včetně trojitého twistu a odhozeného lutzu zvládla česká dvojice bez většího zakolísání. Navíc ve srovnání s nejbližšími konkurenty získala vyšší známku za programové komponenty.

Za vystoupení na Mozartovu hudbu upravenou do rytmu tanga nasbírali čeští reprezentanti o 4,45 bodu více než na zářijové olympijské kvalifikaci v Oberstdorfu. Za osobním rekordem z loňského ME v Ostravě zaostali o 2,65 bodu. „Dnes jsme ale byli spokojeni i bez známek,“ usmívala se Dušková.

Česká dvojice Anna Dušková a Martin Bidař při krátkém programu sportovních dvojic.

Sportovní dvojice se nenechaly rozhodit nezvyklým dopoledním začátkem, žádná z nejlepších šestnácti nespadla. Osobní rekord z loňského MS si vylepšili i šampioni Suej Wej-ťin a Chan Cchung, kteří ho posunuli o více než bod na 82,39 bodu. Vedou ale o pouhých 71 setin bodu před mistry Evropy Jevgenijí Tarasovovou a Vladimirem Morozovem, kteří si vylepšili čerstvý rekord z olympijské týmové soutěže.

Sen o olympijském zlatu se rozplývá Alioně Savčenkové, která s Robinem Szolkowým získala na ZOH dva bronzy. Kvůli touze po titulu si prodloužila kariéru, ale její nový partner Bruno Massot skočil jen dvojitý salchow místo trojitého. Kvůli tomu jsou němečtí reprezentanti na čtvrtém místě s bezmála šestibodovou ztrátou na čelo. Jen 23 setin je dělí od průběžně bronzových Meagan Duhamelové a Erica Radforda z Kanady.

Severokorejské fanynky si přišly užít na krátký program dvojic v krasobruslení. Severokorejská dvojice Rjom Te-ok a Kim Ču-sik při krátkém programu.

Do volných jízd postoupila také ostře sledovaná severokorejská dvojice Rjom Te-ok, Kim Ču-sik. V krátkém programu je skandováním podporovali jihokorejští fanoušci i početná skupina roztleskávaček z KLDR, kteří mohli ocenit jejich výborný výkon. Krasobruslaři z KLDR o více než čtyři body vylepšili životní maximum, které jim na nedávném mistrovství čtyř kontinentů ve slabší konkurenci pomohlo k bronzové medaili. Před volnými jízdami jsou jedenáctí.

