Ví, na co se ptát. Je to čtyři roky, co byl v Soči ve stejné roli. Dnes jednatřicetiletý rodák z Písku, který v mládí žil v Borovanech u Českých Budějovic, pozvedl po letech české mužské krasobruslení. Pro Česko mezi lety 2007 až 2011 získal bronzovou, stříbrnou i zlatou medaili z mistrovství Evropy.

Po minulých hrách v ruském Soči ukončil kariéru. „Bylo by to super, kdybych se dostal do desítky. Znamenalo by to ale, že bych musel někomu přát, aby se mu to nepovedlo, a to není můj styl. Měl jsem zajet čistou jízdu a byl bych v ní sám,“ říkal krátce po skončení svého krátkého programu.

Na olympijských hrách v Soči dokázal Tomáš Verner zajet jedenáctou pozici. A bylo to jeho nejlepší umístění na třech olympiádách, kterých se zúčastnil.

Když čeští hokejisté v Turíně získali bronzové medaile, byl osmnáctý. A o čtyři roky později, kdy se i od Vernera čekalo, že po čtvrtém místě z mistrovství světa může být nahoře, dojel ještě o stupínek hůř.

Olympiády mu výsledkově nevyšly. Sbíral úspěchy na jiných kolbištích. „Byla to jízda na horské dráze. Já se jich sice bojím, ale chodím na ně pravidelně a miluju je. S mým krasobruslením to bylo stejné. Přestože jsem se někdy při jízdách bál, tak tenhle sport zbožňuji, a proto jsem ho dělal tak dlouho. Podle mě to stálo za to, propadáky i vítězství...,“ vyprávěl po Soči.

Původně chtěl skončit už po mistrovství světa rok před olympiádou. Ale nakonec to neudělal. Loučil se tak se vztyčenou hlavou a velmi dobrým výsledkem.

„Tenkrát mi přišlo, že nemám další trápení už zapotřebí. Ještě že jsem to nakonec neudělal. Mohu odejít se vztyčenou hlavou a bez hořkosti,“ popsal.

Nakonec přece jen nebyl závod v Soči jeho posledním. Rozhodl se ještě jet na mistrovství světa do Japonska, kde se radoval z ještě o místo lepšího umístění.

I když v Číně za rok nestartoval, dokázal pro Česko vyjet hned dvě místa v mužském závodě. „Jestli jsem něco dokázal, tak to, že jsem Michalu Březinovi ukázal cestu, že i český kluk se může dostat nahoru. Když na tom bude pracovat, tak může patřit mezi nejlepší na světě,“ popisoval.