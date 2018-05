Průběžně třetí pozici drží úřadující vicemistryně světa Kaetlyn Osmondová z Kanady. Česká republika v této kategorii zastoupení nemá.

Dvojnásobná mistryně světa Medveděvová, která vyhrávala od listopadu 2015 až do letošního mistrovství Evropy, nastoupila jako první z nejsilnější skupiny. Navázala na vydařené vystoupení ze soutěže družstev a svoji rekordní známku ještě o 55 setin bodu vylepšila.

„Nehoním se za čísly, ale za vnitřními pocity. Dnes jsem se cítila lépe než v týmové soutěži, ale mohla jsem mít ještě vyšší skóre, kdyby byla kombinace lepší,“ zhodnotila své vystoupení Medveděvová.

„Analýza začíná už v průběhu jízdy. Když jsem udělala kombinaci, pomyslela jsem si, že mohla být lepší,“ doplnila, ačkoliv rozhodčí provedení kombinace hodnotili kladně.



Osmnáctiletá Medveděvová navzdory osobnímu rekordu před pátečními volnými jízdami ztrácí na zlato 1,31 bodu. Patnáctiletá Zagitovová, která se rovněž připravuje pod vedením trenérky Eteri Tutberidzeové, ji totiž „přeskákala“. Díky kombinaci lutzu s rittbergerem a sólovému flipu získala za tyto prvky o více než dva body více než Medveděvová, která zařadila kombinaci flipu s toeloopem a sólový rittberger.



Vítězka finále Grand Prix Zagitovová vylepšila o 2,65 bodu svoji známku z vítězného mistrovství Evropy a posunula historické maximum na 82,92 bodu. Rekordní hodnocení Zagitovová nečekala. „Podle toho skóre je to můj nejlepší výkon v životě, ale pořád je tam prostor k růstu. Mohla bych mít víc rychlosti v nájezdech na skoky, dopady by mohly být ještě lehčí, mohlo by v tom být víc emocí,“ řekla úřadující juniorská mistryně světa.

V čele závodu na „velké“ olympiádě je rok po triumfu na Evropském zimním olympijském festivalu mládeže v Turecku. „Ani jsem si nemyslela, že bych tady na olympiádě mohla závodit. Kdyby mi to někdo řekl před dvěma nebo třemi lety nebo dokonce i před rokem, tak bych byla velmi překvapená,“ svěřila se Zagitovová.

Díky Zagitovové a Medveděvové má tým nezávislých sportovců z Ruska velkou šanci na zisk první zlaté medaile na hrách v Pchjongčchangu.

Pokud by vyhrála Zagitovová, stala by se druhou nejmladší olympijskou vítězkou v krasobruslení po Američance Taře Lipinské. Ta triumfovala v Naganu 1998, když jí bylo 15 let a 255 dní. Zagitovová bude v pátek o 26 dní starší.

Na zaváhání favoritek bude čekat Kanaďanka Osmondová, která si díky výbornému krátkému programu vylepšila osobní rekord bezmála o dva body na 78,87 a na Zagitovovou ztrácí zhruba čtyři body.

Před průběžně čtvrtou Japonkou Satoko Mijaharaovou, vicemistryní světa z roku 2015, má takřka tříbodový náskok. „Jsem velmi šťastná. Ten program byl přesně takový, jak ho trénuji. Znamená pro mě všechno, že jsem byla schopná užít si v krátkém programu takovou zábavu,“ pochvalovala si dvaadvacetiletá Kanaďanka.

Cenný kov se naopak vzdálil obhájkyni olympijského bronzu Carolině Kostnerové z Itálie, která je v 31 letech nejstarší krasobruslařkou na ZOH od roku 1928. Po chybách v krátkém programu jí patří průběžná šestá příčka.