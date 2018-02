„Jsem optimistická, že už bych se mohla dostat na pódium,“ svěřovala se 33letá Američanka. „Ale cokoliv se může stát, jak jste viděli v super G. Naštěstí dnes není na startu žádná snowboardistka,“ pousmála se.



Nebyla. Ester Ledecká se v tentýž den potýkala v Bokwangu s už úplně jiným kopcem při tréninku na úplně jiném sportovním náčiní. Přesto její sobotní vítězství nadále rezonovalo v myslích alpských lyžařek.

„Ester je naprostý šílenec. To, co se při super G stalo, byl naprostý masakr,“ říkala jediná Češka na startu sjezdu Kateřina Pauláthová, v cíli šestadvacátá, a hned dodávala: „Všechny lyžařky se při pohledu na výsledek Ester v super G mohou jít zahrabat a zpytovat svědomí. Nejen ty české, ale i ty světové, které do toho vráží mnohem víc peněz a mají stokrát lepší podmínky.“



Vonnová každopádně měla pod svahem pravdu, nestartovala žádná snowboardistka, nepředstihla ji už ani žádná ze zbývajících žen z Chile, Rumunska či Bosny a Hercegoviny, a tak mohla legenda alpského lyžování oslavovat osm let po svém triumfu ve Vancouveru 2010 rozlučkový sjezdařský bronz z Pchjongčchangu.

Žádnou další olympijskou medaili už ve sjezdu nepřidá. „Mé tělo mi nedovolí pokračovat do dalších her. Budu olympiády nesmírně postrádat, ale nemám jinou volbu, než je opustit. I proto to byl dnes pro mě nesmírně emotivní den,“ svěřovala se Američanka na tiskové konferenci.

„Snila jsem o zlatu, ale jsem šťastná za bronz,“ ujistila. „Nechala jsem na kopci naprosto vše, co ve mně bylo, ale Sofia byla dnes nejlepší. Sofia byla v tomto závodě nedotknutelná.“

Sofia Goggiaová je první italskou alpskou lyžařkou s olympijským titulem po 16 letech. Ovšem i coby zlatá medailistka složila vzápětí poklonu té bronzové: „Lindsey pro mě je a zůstane největší lyžařkou všech dob.“