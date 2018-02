Byl to moment, na který podporovatelé amerického prezidenta čekali. Ve který možná i tajně doufali.



V sobotním superobřím slalomu si Lindsey Vonnová jela pro svou třetí olympijskou medaili. Jenže pak přišla chyba, která ji ve zlatém závodu Ester Ledecké odsunula až na šestou příčku.

ZKLAMÁNÍ. Lindsey Vonnová se drží za hlavu po nepovedené jízdě v Super-G.

„Je frustrující být tak blízko pódia a přijít o něj kvůli jediné chybě. Ale takové je lyžování. Jsem hrdá na to, že jsem do toho dala všechno, teď nás čeká sjezd,“ napsala na svůj Twitter.



Asi sama netušila, jak nenávistnou lavinu tím spustí.

Proč? Za všechno mohlo její prosincové vyjádření.

Tehdy lyžařka pro televizi CNN bez obalu řekla: „V Jižní Koreji budu reprezentovat Američany, ne prezidenta.“ K tomu ještě dodala, že pokud na svazích poblíž Pchjongčchangu získá zlatou olympijskou medaili, pozvánku do Bílého domu nepřijme.

Už tehdy jí někteří spílali, že se chová protiamericky, když takhle otevřeně vystupuje proti Donaldu Trumpovi, nyní nenávistná vlna ještě zesílila.

„Jindy to nedělám, ale teď ano. Karma je sv…, příště dvakrát přemýšlej, než pošpiníš svého prezidenta. Teď se nemusíš bát, že bys šla do Bílého domu, protože loseři nejsou zváni,“ napsal jí jeden z krajanů.

Ten další zase: „Hej Lindsey Vonnová, místo kritiky našeho skvělého pana prezidenta bys měla možná víc času trávit tréninkem na lyžích, ne?“

Jistě, objevily se i povzbuzující komentáře, minimálně polovina však měla opačný charakter. Některé nepřející komentáře dokonce přály lyžařce zranění v některém z následujících závodů.

Vonnové se naopak zastala třeba bývalá americká fotbalistka Julie Foudyová. „Posledních dvacet minut procházím komentáře zaměřené proti Lindsey a jsem znechucená. Vždyť ona právě bojovala z celého srdce za svou zemi a příznivci Trumpa oslavují, že nemá medaili. Tohle se z nás stalo?“ ptala se.

I samotnou 33letou lyžařku kampaň zasáhla.

„Vždyť je to úplná hloupost. Jsem ta nejvíc americká osoba, jakou si můžete představit,“ popisovala.

Pochází z Minnesoty, vyrůstala na statku, celá její rodina ctí americkou tradici.

„U nás všichni, včetně mě, milují svou zemi. Užívám si to, že pro Ameriku můžu vítězit různě po světě, nebo ji reprezentovat nyní na hrách. O to víc mě mrzí, co lidé na Twitteru říkají, protože tohle prostě není pravda,“ soukala ze sebe v neděli po prvním tréninku na sjezd.

I proto se rozhodla, že se k politickým tématům nyní nebude vyjadřovat.

UŽ ZASE V DOBRÉ NÁLADĚ. Lindsey Vonnová po tréninku na sjezd v olympijském Pchjongčchangu.

„Mám toho na srdci ještě spoustu, ale nyní na to není ten pravý čas. Potřebuju se soustředit na své závody, které jsou momentálně nejdůležitější. Po nich se zase ozvu,“ slíbila.



Vonnovou ve středu čeká sjezd, ve kterém bude chtít zaútočit na svou druhou zlatou olympijskou medaili. Tu první získala ve Vancouveru před osmi lety, na minulé olympiádě v Soči kvůli zranění kolena chyběla.

„Tehdy jsem hry sledovala v televizi a teď jsem tady a můžu závodit. Proto si to chci užít,“ říká.

Bez čtení nenávistných komentářů to půjde určitě líp.

