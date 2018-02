Vladimír Vůjtek mladší

„Bylo to ubojované vítězství. Kdo předpokládal, že Američanům dojdou síly po předkole se Slovenskem, ten se zmýlil. Bylo to naopak. Když jsme dali na 2:1, vypadalo to, že USA zlomíme, ale byly nám více než vyrovnaným soupeřem - nepříjemní, kousaví s nebezpečnými brejky. Co si budeme povídat - měli jsme štěstí. Bylo tam břevno a další šance. Kluci to zvládli v nájezdech, výborně to vychytal Pavel Francouz. Zápasy play-off na velkých turnajích jsou vyrovnané. Vyrovnané byly i ty v základní skupině v Koreji. Pokaždé jsme vyhráli o gól, protože nepočítám dva góly Švýcarsku do prázdné brány. Rozhodujou maličkosti a štěstí. Čekají nás Rusové, kteří se po nepovedeném vstupu do turnaje zvedli. Porazit se dá ale každý. V semifinále si soupeře nevyberete. Kdybychom měli Kanadu nebo Švédy, tak je to stejné. Bude to jiný zápas, ale věřím, že ho zvládneme a vyhrajeme. Na týmu je strašně vidět, že chce uspět. Jsem s klukama v kontaktu a je z nich cítit odhodlání, což je důležité. Pro úspěch dělají všechno.“

Luděk Bukač

„V první řadě mě překvapili Američané. Měli skvělý pohyb. Vůbec na nich nebyl znát zápas se Slovenskem. Čekal jsem, že vyhrajeme o dvě tři branky, ale hokej je dnes ohromně vyrovnaný. Máme skvělého brankáře, který na celém turnaji zatím neudělal chybu, a to rozhoduje. Francouz dodává klid celému týmu, je potřeba si ale všimnout, že defenzivně hrajeme velice dobře. Nemluvím pouze o hře beků, ale celá pětice hraje dozadu opravdu poctivě. Nájezdy nám svědčí, už s Kanadou jsme ukázali, že je to naše parketa. Vím, že byl trenér Jandač pod kritikou, že nevzal mladé hráče a že Američané jich měli plný tým. Jenže to by tady nějaké musel mít. Dvacítka zahrála solidně, ale s minulostí se to srovnávat nedá. Robert Reichel v osmnácti vyhrál bodování extraligy, Holík s Jágrem dominovali. Ty bylo lehké vzít. Trenér vzal zkušenost, které věřil, a tým mu to vrací. Proti Rusku nejsme bez šance. Chuť hrát o zlato je obrovská.“

Jan Peterek

„Stihl jsem poslední třetinu, prodloužení a nájezdy. Líbilo se mi to. Američané mě překvapili, myslel jsem si, že to bude lehčí zápas, ale potrápili nás. Přesto mi přišlo, že jsme byli lepší a zasloužili si výhru. Rusové budou jiný soupeř, znám je a vím, že mají z Čechů respekt a strach. Vím, že poslední dobou s tímhle soupeřem nemáme dobré výsledky, přesto bude daleko větší tlak na Rusech než na nás. Samozřejmě chceme také vyhrát zlato, ale s Ruskem se to nedá srovnávat. V tom je naše výhoda, máme šanci je porazit. Nechci se pouštět do rozboru, jaká taktika na ně bude lepší, ale věřím, že i pohybem bychom s nimi mohli hrát otevřený hokej. Naši kluci jsou šikovní, líbí se mi, jak hrajou. Je jasné, že to chce dávat víc gólů, víc se tlačit do branky, ale to kluci ví. Myslím, že to tam už začne padat. Mužstvo vyhrálo všechny zápasy. Očekával jsem takový průběh - dominovat dneska už nejde, ale síla a herní převaha je vidět.“

