Po těch nadějných trénincích je třinácté místo zklamáním, je to tak?

Lukáš: V průběhu celého týdne, a i po té první jízdě jsme si mysleli, že do desítky skončíme. Byla by pro nás vymodlená. Bohužel se nám dneska změnily povětrnostní podmínky a my měli sáňky postavené na to, že bude velký mráz.

Tak jako během tréninkových jízd…

L: A s těmi jsme se docela vypořádali. Celý týden se nám jezdilo fajn, stabilně kolem desáté příčky, spíš do ní, než za desítku. Dneska jsme ale věděli, že když to ta špička sjede dvakrát, asi to dopadne kolem toho 13. místa. Doufali jsme, že ta dráha bude tvrdá, rychlejší a těžší a oni budou kazit, čehož my využijeme a skočíme do desítky. Bohužel je dnes počasí takové, jaké je.

V AKCI. Čeští sáňkaři Lukáš a Antonín Brožovi při olympijské jízdě v jihokorejském Pchjongčchangu.

Jste hodně naštvaní?

Antonín: Určitě jsem naštvaný. Nebo ne úplně naštvaný… ale ne, jsem naštvaný. (zasměje se) Celý týden se cítíme na tréninku strašně dobře, jeli jsme i dvě suprové jízdy. Teď v té druhé přišla malinká, ale fakt malilinká chybička mezi zatáčkami osm a devět, ale to stejně nic neřeší. Máme v téhle sezoně takový pech, že buď je to počasí, nebo nám to nejede. Kdyby měl led -9 stupňů, tak do té desítky jsme.

To zní jako velká alchymie, že se saně připravují dle teploty.

L: Je to strašně těžké. Mezi jízdami jsme uvažovali, jestli něco změníme, protože když se něco mění, je nejlepší na tom aspoň jednu jízdu jet a vyzkoušet si to. Máte malinko jiné řízení, jinak ty saně na tom ledě drží.

A to byste nestihli.

L: Nestihli. Riskli jsme to, jeli jsme na tom, na čem jsme jezdili celý týden a řekli si, že když ta dráha bude připravená a pojedeme o šest jízd dříve, tak to bude lepší. Nakonec máme takřka stejný čas jako v jízdě první. Ale nelituju toho, že jsme se tak rozhodli, taky jsme se mohli vyklopit ve druhé zatáčce a byli bychom ještě víc naštvaní. Sportujeme pro to, abychom si jízdy užili. Z třináctého místa jsme malinko zklamaní, ale uvidíme, co se bude dít v družstvech.

Jste na třetí olympiádě. V čem je ta korejská jiná?

A: Jiná ani moc není, ale v Soči to bylo perfektní.

L: V Turíně jsme pokazili první jízdu, v Soči taky. Tady jsme si dali dvě fajn jízdy a je z toho stejné třinácté místo.

Uvažujete ještě o startu na čtvrtých hrách?

L: Nevím, jak se zítra vzbudím, takže neumím odpovědět.

A: Těžko říct. Musíme to s bráchou probrat, co by se dalo zlepšit. Necháme to otevřené a dáme vám vědět.

Stihnete ještě ve zbytku olympiády zajít podpořit jiné české sportovce?

A: Odjíždíme docela brzo, už sedmnáctého. Zítra máme ještě závody, zbývá nám pátek šestnáctého, to bychom určitě na něco šli.

L: Odpoledne jede Martina (Sáblíková), tak bychom chtěli stihnout aspoň ji. Doufáme, že bude placka.