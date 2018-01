Olympionik Haščák: Z Komety bych vzal Čiliaka, Krejču a Malce

Ve středu na tréninku si musel přidávat, aby dohnal chybějící zápasové vytížení, které neměl velké. Nakonec jeho tým přišel o dlouhou vítěznou sérii.

Přesto Haščák nemůže říct, že by to byl vyloženě špatný týden. Během něho se dostal do finální nominace Slovenska na olympijské hry.

Stejně jako Martin Erat a Ondřej Němec, jeho spoluhráči z Komety. „Rád bych si proti nim v Koreji zahrál,“ zasní se.

O místo si řekl dvěma góly na Německém poháru.

Doufal jste v pozvánku?

Vzhledem k tomu, že to byla moje jediná letošní reprezentační šance a že jsem ji využil, tak ano, doufal. Sehrál jsem v Německu dobré zápasy, dostal jsem důvěru a využil jsem ji. Jsem nadšený, že to vyšlo.

Jak na vás zapůsobil trenér Craig Ramsay, který Slovensko momentálně trénuje?

Nevím, jestli jsem se někdy potkal s trenérem, jako je on. Mentalita, zkušenosti, všechno okolo je na úplně jiné úrovni. Ať už funguje jako motivátor, nebo nám dává taktiku. Nechápu, jak ho mohli na Slovensko vůbec dostat! Takového specialistu. Pomáhá v NHL mužstvům s taktikou a se vším, je takticky vyspělý. Pak si uvědomím, že jak jsme od malička naučení na některé věci, tak on nám je vyvrátí. Třeba přemýšlení a celkové vnímání hokeje.

Dá se vstřebat tolik podnětů na krátkém reprezentačním srazu, aby vám to k něčemu bylo?

Sraz je krátký, ale každý den jsme sledovali videa, měli jsme strašně moc mítinků, až to bylo někdy únavné. Trenér se do nás snažil dostat svoji mentalitu. Jak si každý má věřit, jak má hrát, jak se má na zápas připravit.

Pomáhá vám držet hlavu nahoře v Kometě, kde máte dlouhou střeleckou pauzu?

Doufám, že to nechávám na play-off a že jako minulý rok budu jedním z nejplatnějších hráčů. O to mi jde – a teď se nechci zatěžovat tím, kolik zápasů jsem nedal gól.

„Vidím denně, jak je Tomáš Malec platný, jaká má oslabení, jak dobře hraje. Nikdo na Slovensku si toho ale nevšímá.“

Už je to skoro třicet. Proč vám to v jiných soutěžích padá, ale v extralize ne?

Nevím... Ale hlavní je, že šance mám. Je jenom otázkou času, kdy dám ten jeden gól, který to zlomí. Jestli to přijde teď, nebo na olympiádě, je celkem jedno. Mančaft hraje fakt hodně dobře a důležité je, jak to skončí na konci sezony.

Kolik hráčů z Komety by si podle vás zasloužilo do Korey jet?

Těch bude! Krejčík, Zaťovič... je tam hodně hráčů. Osobně mě strašně mrzí, že tam není Marek Čiliak. Já tu českou nominaci nemám tak nakoukanou, ale Čiliak a Tomáš Malec, ti by za Slovensko jet měli. Malec odvádí vynikající práci. Vidím denně, jak je platný, jaká má oslabení, jak dobře hraje. Nikdo na Slovensku si toho ale nevšímá. A Čilo taky. Vychytal nám titul a je mi fakt líto, že jedou tři gólmani z extraligy, a on ne. Jsem zaujatý, uznávám, vždyť jsme spolu v jednom týmu, ale takto to vidím.

Čiliak je aspoň jako náhradník...

Jo, ale to není takové. Taky by mě nepotěšilo, kdyby mě tam napsali jako náhradníka. Určitě by bylo lepší, kdyby jel, ne kvůli tomu, že se někdo zranil, ale proto, že ho vybrali. Možná, kdybych hrál s Patrikem Rybárem, budu to samé říkat o Rybárovi. To těžko říct. Čila znám a vím, jak důležitý pro nás je. To stejné bych řekl o Julovi Hudáčkovi, se kterým jsem taky hrál a taky mě mrzí, že ve výběru není.

V týdnu jste po tréninku ještě piloval detaily ve skupině s hráči jako Vojtěch Němec, Nahodil a další. Co je cílem této nadstavby?

Někteří hráči jsou takoví, že si potřebují oddechnout, někdo potřebuje makat víc. Naše skupina potřebuje víc, tak se chceme zdokonalovat. Máme tam trenéra Horáčka, který se nám plně věnuje, a jsem za to rád.