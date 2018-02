Bakoš je jediným libereckým hráčem, který se v letošní ne moc povedené sezoně prokousal až na olympiádu. „Je to pro mě splněný sen. Už jako malý kluk jsem snil o tom, že budu hrát na mistrovství světa. No a olympiáda, to je ještě něco navíc,“ svěřil se slovenský forvard v rozhovoru pro klubový web.



Je jedním ze 14 hráčů z české extraligy, na které bude slovenský reprezentační kouč Ramsay na turnaji v Koreji spoléhat. V národním týmu se 27letý útočník potkal i s bývalým parťákem z Liberce Jánem Lašákem, který tam působí jako trenér brankářů.

Martin Bakoš se na cestu balil až na poslední chvíli. Minulé úterý totiž ještě musel nastoupit za Liberec proti Pardubicím, ve středu už přitom mířil do Koreje. Do tašky si s sebou přibalil knížku o psychologii, která ho velice zajímá, a také růženec. „Věřím, že mi pomůže,“ usmál se nejproduktivnější hráč Liberce.

K asijské kultuře přičichl už v minulé sezoně, kterou strávil v čínském týmu Kunlun Peking. „Jak jsem pochopil před rokem, organizátoři budou dělat vše pro to, aby byli všichni stoprocentně spokojení. Mají to v povaze. Jsem si jistý, že to bude velká show,“ odhadoval předem.

A přímo na místě se mu to potvrdilo. Nenechal si totiž ujít slavnostní zahájení olympijských her. „Člověk to vždycky vidí jen v televizi a sní o tom a najednou se ocitne přímo na ploše,“ vyprávěl slovenským novinářům. „Bylo to pro mě jako ve zpomaleném filmu. Vychutnával jsem si to od začátku do konce.“

Na olympiádě se může nabít novou energií do závěrečných bojů o play-off v Liberci. Za necelé dva týdny hrají Bílí Tygři dva domácí zápasy v řadě s Jihlavou, které můžou leccos rozhodnout. „Olympiáda je svátek, hrajete ji jednou za čtyři roky. Není to o tom každodenním stresu, jako když v lize hrajete o play-off nebo o baráž,“ říká s 10 góly nejlepší střelec letošního ročníku Ligy mistrů.

První zápas pod pěti kruhy čeká slovenskou reprezentaci zítra proti ruskému týmu hrajícímu pod olympijskou vlajkou. „Beru to tak, že Rusové jsou podle jmen asi největší favoriti turnaje. Platí však, že je potřeba se dívat na sebe a hrát svoji nejlepší hru. Pak bude šance na úspěch,“ míní Bakoš.