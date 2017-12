Erat a olympiáda? Matador se chce nejdřív rozkoukat

Je to úsměvný paradox. V NHL odehrál přes devět set zápasů, střihnul si i tři olympiády – z té turínské před 11 lety si přivezl bronz.

A přesto, když se Martina Erata optáte na únorové hry v Koreji, vyloudí odpověď hodnou spíš pro hokejového bažanta: „Musím se rozkoukat.“

Hokejistu podobného formátu (tím spíš, pokud by Rusové náhodou nepřijeli ani pod neutrální vlajkou) v Pchjongčchanngu těžko najdete.

Šestatřicetiletý útočník se vrátí do reprezentace, kterou příští týden čeká olympijská generálka na Channel One Cupu, po necelých dvou letech. I proto tahoun Komety volí spíš opatrnější vyjádření. „Řekl jsem, že pojedu a uvidíme, jak se to vyvine, jak se mi bude dařit a jak to bude vypadat.“

Ne, Erata nelze řadit mezi rétory. On raději „mluví“ na ledě. A v kabině, kde vymýšlí, organizuje a vylepšuje přesilovky. „Martin si to řídí víceméně sám,“ prozradí ofenzivní kolega z Komety Tomáš Svoboda. „Špenát je hokejový maniak,“ připojí se bek Ondřej Němec, jenž podobně jako Erat vyhlíží reprezentační comeback.

Právě útočník se zeleninovou přezdívkou, kterou podělil po otci, na jaře výrazně přispěl k brněnskému titulu. Body, nápady a energií pohání Kometu i při zlaté obhajobě.

Vůdcovskou funkci – možná rovnou kapitánské céčko – by mu mohl svěřit i reprezentační kouč Josef Jandač. „Naše domluva zůstane mezi námi,“ prohodí Erat tajemně. „Informace z reprezentace mám. Mluvím s panem Jandačem i s asistentem Špačkem. Vím, co se děje, ale dokud si to nezažiju sám, nemůžu o tom mluvit. Uvidím po pár trénincích.“

Přitom ještě v létě dumal, zda po extraligovém zlatu kariéru neukončí. Rodina, elán do hokeje a možná i olympijský plamen v dáli přesvědčily Erata pokračovat.

„Tělo zatím drží a olympiáda je nejvíc, ať se děje, co se děje,“ říká matador. „Je mi líto, že nepojedou kluci z NHL a snad se i o KHL rozhodne co nejdřív, nikomu to neprospívá.“

Korejské vyhlídky ale zatím Eratovi hlavou nešrotují. Anebo o nich minimálně nemluví. „Vezměte si to z vaší strany, vy se taky nepřipravujete na olympiádu 2020 v létě,“ poví novinářům. „Teď mám před sebou zápas extraligy, v neděli přehodím hlavu na nároďák.“

Na olympiádě by byl nejvýraznější postavou českého týmu. A blížící se turnaj Euro Hockey Tour naznačí, jak významnou úlohu může v Pchjongčchangu plnit.