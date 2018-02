Dopředu vyhlásil, co si z Jižní Koreje chce přivézt za suvenýr. „Přijeli jsme pro zlato, takže to je zklamání,“ řekl český forvard poté, co už bylo jasné, že na nejvyšší příčku Češi nedosáhnou. Eratovu partu čeká duel o bronz s horším z dvojice Kanada – Německo.

Jen slabá náplast? Ale jděte. Zvlášť tady se počítá každý kov: „V kabině nic říkat nemusím. Každý ví, o co se hraje dál.“

Přesto, přivodili vám Rusové bolavou porážku?

Mrzí to hodně. Speciálně v semifinále, když už jsme měli zápas tak dobře rozehraný. Myslím si, že jsme předváděli to, co jsme chtěli, mohlo se to zlomit na obě dvě strany. My jsme měli šance, oni taky. A bohužel. Třicet sekund nás stálo zápas.

Oba góly dělilo 27 sekund. Ztráta koncentrace?

Určitě. Já jsem to přesně neviděl, ale na takové věci si musíme dávat pozor. Stalo se. Musíme jít dál.

Prohlubuje smutek fakt, že Rusové nebyli nijak dominantní?

My jsme to věděli od začátku. Jak budeme hrát, jací jsou Rusové, že je můžeme porazit. S tím jsme do zápasu šli. Ale tohle je těžké. Hraje se na 0:0 a kdo dá gól, vyhraje. Dozadu jsme odvedli výbornou práci. Gól mohl padnout ve třetí třetině, mohlo se to zlomit. Ale musíme zapomenout, v sobotu čeká další zápas.

Co bylo hlavní potíží v koncovce? Ruský obr Košečkin?

Oni hráli výborně před bránou a nepustili nás k druhým, třetím šancím. V takových zápasech se do nich, bohužel, musíme dostat.

Mohl duel změnit vyšší trest pro Kovalčuka? Jeho faul kolenem vypadal zákeřně.

Rozhodčí to viděli takhle a řekli nám, že je to na dvě minuty. S tím už nemůžeme nic dělat.