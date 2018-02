„Zatím jsem hlavně unavený, ale jo, je to super, jsem nadšený,“ popisoval Jakš v cíli.

Během závodu jste se pohyboval od desátého do třicátého místa. Chvilku jste se propadal a ztrácel, pak se zase objevil mezi prvními. Jak jste to viděl ze svého pohledu?

Na začátku to bylo těžké a nepříjemné. V prvním kole jsem docela dobře odstartoval a říkal si, že je to super. Jak se pak ale sjelo do nejnižšího bodu, začal jsem se trochu propadat.

Přišla krize?

Tu jsem měl trochu při nájezdu do druhého kola a nevěděl jsem, co s tím. Našel jsem si ale skupinku, se kterou jsem jel, a říkal si, že uvidím, jak se to vyvine dál. Naštěstí se vepředu trochu zpomalilo a když jsem viděl, že se obě skupiny k sobě zase blíží, svitla mi naděje, že se to zase sjede.

V bruslení jste se pak zase rozjel?

Jojo, po přezutí se mi jelo výborně. Přitom většinou jsem skiatlony jezdil tak, že jsem tam visel na klasice a na skejtu pak umřel. Teď mi ale pomohly výborné lyže, protože jsem měl asi patnáct, sedmnáct vteřin na první skupinku po přezutí, nebylo to daleko. Nechal jsem tam úplně všechno, abych si to dorazil a asi pak jsem měl zase štěstí, že se zvolnilo, protože když jsem si to sjel, trochu jsem si odpočinul. Ve druhém bruslařském kole jsem měl i křeče, ale zachránilo mě, že jsem se dvakrát občerstvil. Dostal jsem do sebe gel a pomohl mi. Nakopl mě a zase se to zlepšilo.

Věděl jste v posledním kole, o jaké místo jedete?

V posledním kole už jo. Hlásili mi, že jedu nějaký devátý, desátý. Bojoval jsem tam s Klaebem (norským favoritem na zlato) a on jezdí úplně stejně jako dřív Petter Northug. Bylo vidět, že toho má plné kecky, do kopce si vždycky povolil, pak udělal přechod a z kopce mě předjel. Dvakrát jsem to takhle měl, ale cílový kopec jsem jel sám na sebe a do plných. Doufal jsem, že už mě nedojede.

Nedojel, což je docela fajn skalp, ne?

Je to určitě dobrý skalp. Ale mrzí mě Harvey, kterého jsem v cíli dojížděl. Říkal jsem si, že do něj ještě půjdu, ale oni si mě pak včas všiml a v závěru je přece jenom rychlejší.

Po letech jste si zase udělal na velké akci solidní výsledek. Čím to je, že to vyšlo právě teď?

Upřímně, nevím. Asi se to všechno za ta léta nastřádalo, nejspíš i nějaké zkušenosti a asi i dobrá příprava. Vydržel jsem navíc zdravý před vrcholnou akcí, což se mi léta zpátky moc nedařilo. Vždycky mi přípravu něco narušilo a já to pak doháněl. Vždycky to byla taková jedna velká improvizace. Ale teď od Tour de Ski už je to celkem dobrý.

Co pro vás deváté místo ve skiatlonu znamená pro další průběh olympiády?

To nevím, asi nic. (usměje se) Teď přijdou na řadu jiné závody, ale na posledním Světovém poháru jsem byl desátý, teď devátý a kdybych byl příště osmý a jel třeba další čtyři závody a ono se to pořád posouvalo, bylo by to fajn.

Nejblíž máte patnáctku volně.

A před ní pár dnů odpočinek. V pondělí určitě, pak se na ni začnu připravovat. Jenom doufám, že tohle deváté místo bylo dobré znamení a že když se mi tady bruslilo dobře, mohl bych jet o podobný výsledek i na té patnáctce. To by bylo skvělé.