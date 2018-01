Nejistá, ale plná elánu. Sáblíková s předstihem vyrazila do Pchjongčchangu

„Poslední dobou jsem se docela dost bála, ale teď už převládá těšení,“ řekla Sáblíková novinářům před odletem. „Všichni ví, že jsem měla problémy se zády, které mě limitovaly, a jsem si vědoma toho, že mi dva měsíce tréninku budou chybět. Na druhou stranu je to olympiáda a každý sportovec se na ni chce dostat. A já jsem ráda, že mohu být opět součástí českého týmu,“ vysvětlila třicetiletá rychlobruslařka důvody, proč má z nadcházejících her mírné obavy.

Sáblíková se chystá na čtvrté olympijské hry, na předchozích hrách získala tři zlaté, stříbrnou a bronzovou medaili. S ohledem na zdravotní komplikace, které ji v aktuální sezoně provázejí, nahlíží na své ambice tentokrát trochu jinak.

„Teď vůbec nevím, jak to bude vypadat. V minulosti jsem věděla, že jsem stoprocentně připravená. Teď jedu na olympiádu z jiné pozice,“ řekla dlouholetá královna dlouhých tratích, která v této sezoně stále čeká na premiérovou výhru. „Na poslední dvě olympiády jsem odjížděla a věděla, že skoro stoprocentně přivezu nějakou medaili. Teď to tak není. Neházím flintu do žita, ale ty dva měsíce budou chybět,“ podotkla přesně dva týdny před startem závodu na 3000 metrů.

Přestože ještě v minulých dnech přiznávala, že je z blížícího se začátku her nervózní a nerada například sledovala odpočet dnů do startu na sportovních televizních kanálech, teď už je to jiné. „Od rána se hrozně těším, takže snad to bude dobré,“ pousmála se.

České trio cestovalo leteckým spojem do Soulu, následně se přesune do dějiště rychlobruslařských závodů, Kangnungu. I přes problémy se zády neměla Sáblíková z dlouhé desetihodinové cesty strach. I proto, že letí business třídou. „Letíme přes noc, takže budu spát. Snad to rychle uteče,“ zadoufala.

Čas v Koreji vedle aklimatizace, se kterou má vždy menší problémy, využije i k přípravě a dohánění tréninkového manka. „Budu se připravovat na suchu, na což se těším. Bude to očištění mysli, než se člověk dostane na olympijský stadion, kde budou olympijské symboly. Bude to něco jiného,“ uvedla Sáblíková. Chystá se zejména jezdit na kole. Stejně jako Zdráhalová si jej vezla s sebou. „Dojde i na posilovnu, skokové tréninky a na ledě pak na rychlost, která bude směřovat k závodům,“ popsala rodačka z Nového Města na Moravě své plány.

Přestože kvůli problémům se zády vynechala lednové mistrovství Evropy, momentálně je prý její zdravotní stav dobrý. Nezhoršil se ani po závodech Světového poháru v Erfurtu minulý týden, které jí posloužily jako test. „Cítím se lépe a lépe. I v posilovně mě záda přestaly bolet. Jsem nalitá optimismem,“ dodala Sáblíková.