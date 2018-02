Sobotní zklamání Martiny Sáblíkové ze čtvrtého místa bylo obrovské, do řeči jí nebylo. Ani v nedělním ránu ještě ve vesnici moc nemluvila. „Zase si chvíli pobrečela,“ říkal kouč Petr Novák. Musel si s ní dlouze promluvit.

„Pojď, dáme se do toho, pořádně se naštvi a ukaž jim všem: Já jsem tady taky,“ burcoval svoji svěřenkyni.

„Když půjdeš hned teď do posilovny, půjdu s tebou,“ nabízel jí Pavel Kulma, trenérův asistent.

„Nikdy,“ reagovala nejprve ona.

Pak se zvedla a skutečně tam zamířila. Nastal čas přehodit v hlavě výhybku. V posilovně potkala kanadské hokejisty, pozorovala je a ožila: „Vidíš to co já?“ otočila se na Nováka. „Támhleten Kanaďan zvedá v benči 180 kilo. To si snad dělá srandu!“

Jako by ji ten pohled restartoval. Tak znovu do práce. Trenér jí na dřepy s činkou na ramenou raději nastavil jen 60 kilo. Ještě tak, aby se hned zase strhala.

Odpoledne šla skákat.

V pondělí se vrátí na tréninkový led.

„Bude zase dobrá,“ ujistil Novák.

Z pondělního závodu na 1500 metrů ji odhlásil. Nic překvapivého. „Chceme se plně koncentrovat na pětku a získat na ní medaili. Jet patnáctistovku by nebylo taktické. “

Pokud totiž změníme úhel pohledu na čtvrté místo Sáblíkové z trati 3000 metrů, uvidíme ho najednou i úplně jinak. Jako příslib. Vždyť čas 4:00,54 je její třetí nejlepší v kariéře na nížinných drahách. „V jiných závodech by za něj klidně brala zlato,“ připomněl Novák.

Ten čas byl důkazem formy. Pouze tři Nizozemky ji měly ještě větší.

Navíc pětka byla vždy silnější zbraní Sáblíkové. Na vrcholné akci ji od roku 2007 neprohrála. V listopadu sice skončila při pohárové pětce ve Stavangeru „až“ třetí, ale tehdy se její záda nacházela v nejvíce katastrofickém stavu za sezonu.

„Zato tady v závěru trojky nevykapávala, což je slibné pro delší trať,“ vyzdvihne kouč.

Sobotní vítězka Carlijn Achtereekteová pětku nepojede, v nizozemské kvalifikaci na ní zůstala první pod čarou. „Teď už si mohu v olympijské vesnici dosytosti užívat mé oblíbené McFlurry,“ vyprávěla.

Ani Ireen Wüstová se na nejdelší ženské distanci do olympijského závodu neprobila.

Barvy oranjes tak budou hájit 31letá Annouk van den Weijdenová a teprve 22letá Esmee Visserová, které zvládly při nemilosrdné domácí kvalifikaci tuto trať dokonce za 6:56. „Velký pozor hlavně na tu mladou Visserovou,“ varoval Novák.

Budou tu opět německá čtyřicátnice Claudia Pechsteinová, senzační listopadová vítězka ze Stavangeru. Hrozit mohou i Ruska Natalija Voroninová a Kanaďanka Ivanie Blondinová (i když ta zvažuje, že místo pětky pošetří síly na závod s hromadným startem).

Sáblíková své dva předchozí olympijské tituly na této trati získala v časech 6:50,91 a 6:51,54.

Ví, že formu už opět má. Že tělo drží. Že každou z žen, která se 16. února proti ní na pětce postaví, je schopna porazit.

„Ta naděje je zřetelná,“ řekl Novák. „Na pětce to už Martina dá.“