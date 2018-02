„Požádala mě, abych se už o trojce vůbec nezmiňoval,“ vykládá Novák. „A já to rozhodně dělat nebudu. Jen bych ji tím zbytečně psychicky srážel do kolen.“

Sáblíková má k olympiádám velice hluboký a emotivní vztah. Právě na nich však v posledních letech dostávala její psychika rány, na které nebývala zvyklá. V Riu 2016 zapovězeným startem na kole. V Pchjongčchangu 2018 prohranou bitvou o medaile na trati 3000 metrů.

Po ní se ukázalo, jak zranitelná dokáže být psychika této 30leté sportovní matadorky.

Ze čtvrtého místa, ke kterému ji v sobotu odsoudil jinak výborný čas 4:00,54, se podle Nováka definitivně vzpamatovala až v úterý. „Předtím tři dny brečela, jakmile se jen někdo o trojce zmínil.“

Víc než kouče potřebovala v těch chvílích mít u sebe další reprezentantku Nikolu Zdráhalovou. Ta přiznávala: „Bála jsem se, abych neřekla náhodou něco, čím bych Martině ublížila. Ale prostě si jen potřebovala povídat. Mít u sebe někoho, komu může svěřit své pocity.“

Už v pátek přijde na řadu klání na 5000 metrů. Nejdůležitější závod Sáblíkové od března 2014. A zároveň i jedna z největších nadějí na zlato pro českou výpravu na hrách v Pchjongčchangu.

Aby se vyvarovala dalšího zhoubného víru neřiditelných emocí, snaží se nyní hledět na vlastní olympijské bitvy z jiného úhlu pohledu.

„Dnes ráno jsem si uvědomila, že honba za plackou je sice krásná, ale že já sport dělám hlavně proto, že mě baví,“ prozrazovala v útrobách haly po středečním tréninku. „Takže si chci tu pětku hlavně užít. Uvidíme, co z toho vzejde.“

Snad proto si začala víc užívat i celých her, ať už u televize nebo coby fanynka v hledišti, odkud hnala v pondělí k výbornému 11. místu na patnáctistovce Zdráhalovou.

„Niki jela skvěle, klobouk dolů,“ chválila ji. Společně pak relaxovaly u přenosů dalších sportů. „Musíme před tréninkem stihnout Aničku s Martinem,“ plánovaly si ve středu ráno sledování jízdy Duškové s Bidařem. A když později dorazily na trénink, Zdráhalová hned naklikala výsledky: „Postoupili. Super.“

Ta nejobávanější: Visserová

Třetí disciplínou rychlobruslařek byla ve středu tisícovka. Karolína Erbanová si dobruslila pro 7. místo a říkala: „Lepší kilák jsem letos nezajela. Ale je bláznivé, jak strašně vysoká je tu úroveň závodů.“

Při páteční pětce tomu patrně nebude jinak. „Vím, jaký čas bude zapotřebí na medaili, ale nechám si ho radši pro sebe,“ naznačí Novák.

„Co třeba 6:56?“

„Lepší. Ale Martina je i takového času schopna.“

Právě za 6:56 proletěly letos pětkou dvě nejlepší ženy z nizozemské kvalifikace Esmee Visserová a Annouk van der Weijdenová. Mladičkou 22letou mistryni Evropy Visserovou, která do této sezony neměla na kontě ani jeden mezinárodní závod mezi dospělými, pasuje Novák do role největší favoritky.

„Že bude nebezpečná, přesvědčuje celou sezonu,“ ujasnila si i Sáblíková. „Zato u van der Weijdenové záleží, jak se vyspí.“

Novák: Beru každou medaili

V Soči 2014 dokázala Sáblíková triumfovat na 5000 metrů za 6:51,54. Od roku 2007 této trati na olympiádách i mistrovství světa vládne.

Při listopadovém Světovém poháru ve Stavangeru, kde s bolavými zády nemohla zaujmout ideální pozici, ji však na pětce porazily 45letá Němka Claudia Pechsteinová i Kanaďanka Ivanie Blondinová. „Také s těmi musím počítat,“ tvrdí.

Carlijn Achtereekteová, senzační šampionka trojky, naopak na startu nebude, nepostoupila z nizozemské kvalifikace. Nyní se může v Olympijské vesnici věnovat své největší zálibě, pojídání zmrzliny McFlurry ve velkém.

I Sáblíková si občas zmrzlinu dopřeje, ale všeho s mírou.

Střízlivě pronáší Novák též svá výsledková očekávání: „Beru tentokrát z pětky jakoukoliv medaili, i bronz,“ říká muž, jenž v minulosti před každou vrcholnou akcí naopak tvrdil: „Hlavně bych chtěl slyšet českou hymnu.“

Samozřejmě že o ní sní i v Koreji. „To by byla senzace. Tady by pro mě měla ještě větší příchuť proto, že při všech těch trablech, kterými si letos Martina se zády prošla, by to spousta závodníků během sezony zabalila a vůbec by tu nebyli.“

Ona tu je. Už opět hladová. „Je velkou bojovnicí. Vím, že na to má,“ říká Zdráhalová.