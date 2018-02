Sama si z Koreje odvezla stříbro z pětikilometrové trati, které fanouškům na pražském náměstí hrdě ukázala.



„A bylo to naprosto úžasné, musím poděkovat všem, kteří kvůli nám dvěma přišli. Jsem za to hrozně ráda,“ rozplývala se dojatá Sáblíková s medailí kolem krku.

Co jste si na pódiu říkaly?

Vlastně nic moc, protože už jsme si všechno řekly na olympiádě. Je neuvěřitelné, co v Koreji předvedla. Můžu maximálně smeknout klobouk, a i to bude málo.

Co bylo na celém přivítání nejkrásnější?

Asi ten příchod na pódium, ten byl úžasný a celkově to přijetí lidí. Hrozně ráda jsem pak sledovala Ester z pódia. Všichni mi říkali, ať se jdu ohřát do stanu, ale já to chtěla vidět. Ta holka si to mega zaslouží.

Po dvou zimních olympiádách od vás převzala štafetu hlavní hvězdy.

A vzala to do správných rukou. Jsem ráda, že jsem mohla být po jejím boku jak na olympiádě, tak i tady. Je fakt úžasná.

Se dvěma olympijskými zlaty ze dvou různých sportů na ni čeká obrovský mediální humbuk. Poradila jste jí, jak zvýšený zájem zvládat?

Sama vím, že ten humbuk je obrovský, ale ona má kolem sebe tým, který ji podrží. Nemusím jí k tomu nic říkat, ona si to pohlídá sama. Musí si jen vybírat, kam půjde, kam nepůjde a nemůže obíhat všechno. Ale jak znám Ester, ta si sama vybírá už teď, s tímhle nebude mít problém. (zasměje se)

Jak zvládla vaše záda náročný let z Koreje?

Teď jsou docela v klidu, nemůžu říct, že by se to zhoršilo. Na mistrovství světa do Amsterdamu pojedu hlavně kvůli lidem. Bude tam spousta lidí. A pak mě ještě čeká finále Světového poháru.