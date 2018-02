„Pepa Jandač s klukama mluvil. Červenka i Kubalík se cítili hodně zatažení ze zápasů, takže si potřebovali trošičku víc orazit a dostali den volna navíc,“ řekl novinářům asistent trenéra Jiří Kalous. Původně se Červenka a Kubalík měli hlásit už dnes.

„Dělali jsme to tak se všemi hráči. Ta komunikace je každodenní, vždy to bylo na individuální domluvě, jak se hráči cítí po zápasovém vytížení a cestování přes noc a podobně,“ doplnil Kalous s tím, že Birner si chtěl s týmem zatrénovat už dnes. Národní tým bude v pondělí v Česku trénovat naposledy před odletem do Koreje. Jako první zástupce domácí nejvyšší soutěže k mužstvu dorazí útočník Michal Řepík ze Sparty. „Uvidíme, jak odehraje dnešní zápas (v Liberci). Zítra se připojí, ale dá si spíš jen regeneraci,“ řekl Kalous.

Sedmičku dalších extraligových hráčů ještě čekají úterní zápasy. Tým odletí na dvě části v úterý a ve středu večer. Až v Soulu budou s reprezentací poprvé trénovat brankář Patrik Bartošák z Vítkovic, obránce Ondřej Němec s kapitánem Martinem Eratem z Komety Brno a další útočníci Milan Gulaš s Tomášem Mertlem z Plzně, Petr Koukal z Hradce Králové a Michal Vondrka z Chomutova.

„Budeme dnešní a úterní zápasy sledovat s velkým napětím. Budeme doufat, že se nic nestane. Že to kluci odehrají samozřejmě naplno, ale nestane se nějaké zranění. Jsme optimisti,“ uvedl Kalous.

Birner přivítal možnost jít na led už dnes. „Dostal jsem na výběr, jeden den mi tak nějak stačil. Roman s ‚Kubaldou‘ jsou hodně vytěžovaní. Já teď posledních pět zápasů taky, ale každý tak nějak ví, co jeho tělo potřebuje. Já jsem se chtěl sklouznout,“ řekl Birner.

V úvodu ledna vypadl ze sestavy Fribourgu, ale v posledních pěti zápasech už hrál. „Byl problém, že máme pět cizinců a můžou hrát jen čtyři. Stalo se mi to poprvé, že jsem na pár zápasů vypadl ze sestavy. Měli jsme zraněné beky a musel hrát obránce cizinec. Padlo to na mě, radost jsem z toho neměl, ale bylo zase víc času, abych byl fyzicky dobře nachystaný,“ dodal Birner.