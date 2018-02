Osmdesát medailí z rychlobruslení už Norové v historii her získali, víc jich mají jen Nizozemci. Od nepaměti si však pro ně norští muži a ženy jezdili vždy pouze v červených kombinézách. Ty se staly jejich symbolem i talismanem.

Program ZOH - závody rychlobruslařů

Jenže v listopadu, při prvním Světovém poháru sezony, vyjeli v Heerenveenu na led v modré! „Už jen tím všechny zaskočili,“ líčí Karolína Erbanová. Očima reportérů listu New York Times šlo na rychlobruslařské scéně o stejný šok, jako kdyby si baseballisté New York Yankees do play-off oblékli místo svých tradičních domácích pruhovaných dresů dresy puntíkaté.

Vzápětí Nor Harvard Lorentzen poprvé ovládl pohárové klání na 500 metrů. Během sezony se pak výrazně zlepšili i další jeho krajani. A Havard Myklebust, v norské federaci lídr projektu Top Speed, se záhadným úsměvem vyřkl: „Modrá barva nám pomáhá jezdit rychleji, má menší odpor vzduchu.“

Nevěřte zázrakům

Svět zbystřil. Někteří z protivníků se Myklebustovým slovům zasmáli, další zapochybovali, jiní se lekli. Vyrojilo se ono věčné: A co kdyby...

Zvlášť když norští bruslaři záhadu náležitě přikrmovali. „Ano, naše modrá je rychlejší než červená. Proč? To už mi neřekli. Ale věřím tomu,“ říkala Hege Bökkeová.

Najednou se k modré kombinéze vrátili také Němci a po otevření olympijské haly hlásila Martina Sáblíková: „Viděli jste Holanďany? Už i oni mají část kombinézy modrou.“

České kombinézy? Modrá je příliš tmavá...

Modrá je také ta česká. Nemusíme se tedy ničeho bát, že? „Jenže ta naše modrá je prý až moc tmavá,“ opáčila Sáblíková.

Většina vědců se chytá za hlavu. „Neumím si představit, že by látka ze stejné tkaniny generovala při použití jiné barvy odlišné aerodynamické vlastnosti,“ tvrdí Renzo Shamey, profesor chemie barev na Univerzitě North Carolina.

Jak podotkl nizozemský sprinter Dai Dai Ntab: „Každou olympijskou sezonu se někdo snaží objevit skrytý klenot. Letos jsou to modré kombinézy.“

Před Vancouverem 2010 kanadská asociace investovala miliony dolarů do vývoje supermoderních kombinéz, s nimiž se na hrách vytasila. „Mají být na pětku o sedm vteřin rychlejší. To ani nemá cenu, abych startovala,“ přišla tehdy Sáblíková za Petrem Novákem.

Kouč jí vyčinil za poraženecké nálady, načež ve své dva roky staré kombinéze vyhrála pětku i před Kanaďankou Hughesovou. „Vidíš, žádný zázrak se nekonal,“ hned jí povídal Novák.

Před olympiádou v Soči 2014 pro změnu Američané oblékli zázračné kombinézy připomínající tělové plavky olympioniků z bazénu. Stvořily je pro ně společnosti Under Armour a Lockheed Martin. A ten název: Mach 39!

Momentky z tréninku rychlobruslařů před olympijskými hrami v Pchjongčchangu.

Při jejich vývoji měli výzkumníci otestovat kombinace 350 různých textilií a strávit 300 hodin v aerodynamických tunelech. Odvzdušněná kombinéza využívající polyuretanová vlákna i čtyři další materiály stála v přepočtu 90 tisíc korun, devětkrát víc než ty, které oblékaly na ledu české ženy.

A výsledný efekt? Selhání amerických hvězd Boweové i Richardsonové v úvodních závodech. Rychle se poté vracely ke starým kombinézám, ale byly už tak psychicky rozložené, že jim nepomohly ani ty.

Letos tedy hrozí Norové.

Faktem je, že jejich sportovní vědec Myklebust skutečně vedl dvouletý program vývoje a testování nových kombinéz. „Poprvé je máme speciálně vyrobené jen pro nás a ne od sériového výrobce. Umíme v nich umazat osm setin na kolo. A modré verze jsou opravdu nejrychlejší.“

Víc detailů? Ne, promiňte.

Crow: Je to učebnicový trik

Dle některých expertů mohla být jediným důvodem ke změně barvy skutečnost, že modré je i logo sponzora norské reprezentace. Kanadský trenér Mike Crow se nicméně domnívá: „Norové předvedli nejstarší učebnicový trik sportovních psychologických válek. Celé to jejich tvrzení o rychlé modré je jen hra. Jen ať se ostatní diví, ať pochybují, ať znejistí. To byl záměr.“

Též Stephen Westland, profesor vědy o barvách na univerzitě v Leedsu, považuje za nepravděpodobný vliv barev na fyzikální vlastnosti látek. Ale zároveň soudí: „Barva dovede ovlivnit výkon z psychického hlediska. V některých si připadáte sebevědomější a silnější.“

Norští rychlobruslaři při tréninku v Pchjongčchangu.

Chris Needham, zodpovědný za výstroj týmu USA, zažil takovou zkušenost s americkými skokany: „Tvrdili mi, že v oranžové lítají dál.“

Sáblíková vytáhne z batohu svoji kombinézu a ukazuje ji: „Zevnitř je látka, zvnějšku je pogumovaná.“

O jaký jde materiál?

„Nemám ponětí. O to se stará náš holandský výrobce.“

Modré norské tezi tentokrát ani ona, ani Novák nevěří. „Víte co? Jaká modrá? Klíč k úspěchu je hlavně tady a tady,“ řekne trenér a ukáže prstem na hlavu a nohy.