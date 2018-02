Březina získal 85,15 bodu, což bylo o bezmála pět bodů více než při dosud nejlepším vystoupení na Kanadské brusli. Od osobního rekordu ho dělilo 2,5 bodu.

Český krasobruslař se představil jako první ve třetím soutěžním bloku. „Věděl jsem, že když pojedu normálně a ne jako blázen, že zajedu. To byl můj hlavní cíl, uklidnit se, což nebylo úplně nejlehčí po rozjížďce,“ řekl Březina. „V jízdě to pak ale bylo dobré. Než jsem nastoupil, tak si mě Rafael zavolal a postavil mě do latě. A šlo to,“ poukázal na přínos arménského trenéra Rafaela Arutjunjana.

Nejzkušenější český krasobruslař na hrách v Pchjongčchangu nechal zapomenout na nepovedený krátký program z mistrovství Evropy. Známku z ME si vylepšil o více než dvanáct bodů a dostal se do průběžného vedení. „Doufám, že se dostanu do dvanáctého místa, abych jel v posledních dvou skupinách, což snad s čistým programem půjde,“ řekl ještě před jízdami řady soupeřů Březina.

Nakonec je průběžně devátý a může útočit na vylepšení desátých míst z olympijských startů ve Vancouveru a Soči. Za ním jsou ale minimální odstupy.

Březina přiznal, že jej uklidnil úspěšně provedený čtverný skok na začátku jízdy. „Zbytek jsem pak odjel jednodušeji, bez napětí. Jel jsem tak, jak jsem byl zvyklý, když jsem byl mladší,“ dodal sedmadvacetiletý krasobruslař.

Březina za sebou nechal mimo jiné Američana Vincenta Zhoua, který jako první skočil na olympiádě čtverný lutz. Sedmnáctiletému krasobruslaři se historický zápis povedl také díky rozlosování, na závěr krátkých programů tentýž skok předvedl Číňan Ťin Po-jang.

Ve skvělé formě se po listopadovém zranění kotníku představil šampion ze Soči Hanju. Úřadující mistr světa za krátký program se dvěma čtvernými skoky získal 111,68 bodu a přiblížil se na 1,04 bodu vlastnímu světovému rekordu.

Před volnými jízdami má více než čtyřbodový náskok před kolegou z tréninkové stáje Briana Orsera Javierem Fernándezem ze Španělska. Evropský šampion, který touží po první olympijské medaili, rovněž vyladil formu na vrchol sezony a nechyboval.

Přes 100 bodů se dostali ještě další Japonec Šoma Uno a Ťin Po-jang, medailisté z loňského MS.

Naopak selhal další ze spolufavoritů Nathan Chen. Osmnáctiletý Američan, který v první polovině sezony vyhrál dva závody Grand Prix i finále seriálu, spadl po čtverném lutzu a nevydařily se mu ani další dva skoky. V krátkém programu skončil až sedmnáctý s bezmála třicetibodovou ztrátou na čelo.

Do volných jízd se nekvalifikoval bronzový medailista ze Soči Denis Ten, který se v posledních letech potýká se zdravotními problémy. Krasobruslař z Kazachstánu v krátkém programu obsadil 27. příčku.