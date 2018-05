Měla to být bitva dvou nejzářivějších hvězd posledních sezon.

Henrik Kristoffersen vs. Marcel Hirscher.

Skvělí slalomáři, jimž v bohatém výčtu úspěchů stále olympijské zlato ze slalomu chybí. Hirscher před čtyřmi lety dojel v Soči druhý, Kristoffersen bral bronz.

Jenže oba největší favorité závod nedokončili. Zatímco Rakušan Hirscher vypadl už v první polovině trati v úvodní jízdě, Nor Kristoffersen ovládl první kolo s 22setinovým náskokem před Švédem Myhrerem, ale poté 23letý mladík chyboval, zcela opustil trať a do cíle vůbec nedorazil.

A tak se z vítězství radoval velezkušený Seveřan. „Vždycky jsem snil o zlaté medaili. Celý život jsem trénoval právě kvůli chvíli, jako je tato. Nevím, co říct,“ prohlásil Myhrer.

Bronzový muž slalomu ve Vancouveru 2010 potvrdil aktuální formu, když druhou bezchybnou jízdou uhájil medailovou pozici. A následná chyba Kristoffersena mu zajistila životní úspěch. Pětatřicetiletý švédský lyžař napodobil krajanku Fridu Hansdotterovou, která minulý týden v Koreji ovládla slalom žen.



Na druhém místě dojel švýcarský dlouhán Ramon Zenhäusern. „To je šílené. Je to jako sen,“ jásal švýcarský dlouhán. „Na začátku bylo čekání na výsledky ostatních v pohodě, protože jsem nepočítal, že bych mohl získat medaili. Ale když Muffat spadl, tak jsem věděl, že bude medaile. Na jeho jízdu jsem se ale nedíval, protože jsem byl strašně nervózní,“ přiznal.

Bronz vyjel Rakousku Michael Matt, mladší bratr stále slavnějšího Maria, jenž ve věku 34 let a 319 dní ovládl slalomové klání před čtyřmi lety v Soči. Titul nejstaršího olympijského medailisty v nejtočivější disciplíně mu teď uzmul Myhrer, kterému je 35 let a 42 dní.

Přesto mohl superúspěšný klan Mattů (další z bratrů Andreas vybojoval na hrách ve Vancouveru v roce 2010 stříbro ve skikrosu) slavit, když svou šanci nevyužil Kristoffersen. „Henrik většinou jezdí čistě a na jistotu, takže jsem byl smířený se čtvrtým místem. Ale i takové věci se stávají a z bronzu mám obrovskou radost,“ kývl čtyřiadvacetiletý Michael Matt.

Ve startovní listině figurovali i čtyři čeští reprezentanti. Ondřej Berndt, Jan Zabystřan, Filip Forejtek ani Adam Kotzmann však první jízdu nezvládli a závod nedokončili.

Trenér Pircher postavil na sjezdovce Duha 66 bran a první kolo vytyčil hodně rychlé. To byl podle českých jezdců jeden z důvodů, proč úvodní kolo dokončila sotva polovina startovního pole.



„Povrch i sklon kopce jsou v pohodě, není to speciální těžká sjezdovka. Jsou tam ale pasáže postavené hodně rovně, rozejde se to a pak jsou změny rytmu a je těžké na to dostatečně zareagovat,“ řekl Forejtek.

Velká rychlost se stala osudná právě i Forejtkovi. „Po vlásence jsem se dostal dolů a pak už jsem jednu bránu nestihl,“ doplnil. Poprvé od Lillehammeru 1994, kde Češi ve slalomu nestartovali, tak nebude nikdo ve druhém kole. „Moc se nám to nepodařilo ani jednomu,“ řekl Berndt a doufal, že si zlepší náladu v soutěži týmů.