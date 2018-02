Mezi hosty nebude chybět ten největší hrdina tehdejšího triumfu - brankář Dominik Hašek. Jeho popularita během turnaje vygradovala právě ziskem zlata a fanoušci v celé republice z něj chtěli mít prezidenta.

Vzpomínat přijde také jeho parťák z útoku Martin Ručinský, novináři Zdeněk Šustr a Ivan Hamšík, kteří z Nagana referovali, ale také Petr Jirmus, pilot leteckého speciálu z Nagana, jenž zažil na vlastní kůži bujaré oslavy.

Stejně jako běžkyně na lyžích a držitelka bronzu z Nagana Kateřina Neumannová. Dorazí také Dagmar Havlová, bývalá první dáma, která hokejisty vítala po příletu.



Začátek vysílání je naplánovaný na čtvrtek od 12:30.

Hokejový turnaj v Naganu je legendární a těžko ho někdy něco překoná. Vděčí za to především tomu, že se kvůli němu poprvé v historii přerušila zámořská NHL, a tak v Japonsku logicky poprvé startovaly všechny hvězdy světového hokeje.

Málokdo tehdy čekal, že by na vrchol dokráčeli právě Češi - o to víc byla jejich zlatá jízda euforická, a proto pohltila doslova celý národ. Je to fenomén, který přežije na věky. Podceňovaný tým dokázal porazit všechny favority včetně Kanady a z hráčů se stali hrdinové, legendy, hokejoví bozi.

Hráči, trenéři i členové realizačního týmu se pravidelně scházejí, aby si nezapomenutelné události společně připomínali. Naposledy letos 5. února v pražské Síni slávy českého hokeje, kam dorazili i Robert Lang a Richard Šmehlík, kteří trvale žijí v Americe.