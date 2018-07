V hromadném závodě osmá. Zdráhalová v Koreji vylepšila své maximum

Závod s hromadným startem je novinkou v olympijském programu, v níž rychlobruslařky nebojují s časem, ale přímo se soupeřkami a o tvrdé souboje a pády není nouze.

O tom se na vlastní kůži přesvědčila mistryně světa z roku 2016 Kanaďanka Ivanie Blondinová, která pohřbila naděje po pádu už v semifinále.



Nikola Zdráhalová nejdříve ovládla druhou semifinálovou jízdu, když výborně zaspurtovala v cílové rovince.

Česká debutantka pod pěti kruhy se rvala i v následném finále. Pohybovala se v čelní skupině po boku největších favoritek, dokonce dokázala na prémii bodovat.

Při nájezdu do závěrečných okruhů ale na úplně nejlepší sprinterky nestačila. Přesto ve výsledkové listině figuruje na osmém místě. Především díky zisku jednoho bodu z prémie, o konečné pozici poté rozhodl výsledný čas, který měla Češka lepší než Polka Zlotkowská.

„Jela jsem na olympiádu s tím, že tu nechci končit poslední. A teď jsem i v Top 10! Bylo to super, každý závod,“ řekla Zdráhalová, která litovala, že nedokázala zareagovat na nástup soupeřek poté, co na prémii získala bod. „Měly to rozjeté a jak člověk dobře nezareaguje, už to nestihne,“ uvedla.



Olympijskou vítězkou se stala po dramatickém finiši japonská reprezentantka Nana Takagiová. Pro stříbro si dojela domácí Kim Po-num, třetí je Nizozemka Irene Schoutenová.

Zklamání korejským fanouškům vzápětí vynahradil I Sung-hun triumfem v mužském závodě s hromadným startem. Pro hostitelskou zemi získal už páté zlato, ale první na dlouhé dráze.

Stříbro vybojoval nečekaně Bart Swings a byla to teprve šestá medaile pro Belgii na zimních olympijských hrách v historii. Sousedé veleúspěšného Nizozemska se naposledy radovali v roce 1988 v Naganu a zásluhu na tom tehdy měl také rychlobruslař - Bart Veldkamp.

Vítezství v semifinále

Rychlobruslařky musejí absolvovat dva šestnáctikolové závody, nejprve v semifinále a postupující pak ve finále, v nichž se každé čtvrté kolo boduje.



Zdráhalová, pro niž je to už čtvrtý start v Kangnungu, nemá takovou absolutní rychlost jako sprinterské specialistky a na body při prémiových spurtech v semifinále nedosáhla. Závěr jízdy, v němž potřebovala dojet do třetího místa, však zvládla takticky skvěle a cílem projela bezpečně jako první.

Ve finále platí stejné pravidlo jako v semifinále: nejvíce bodovaný je závěrečný spurt - 60, 40 a 20 body, pak následují prémiové spurty s 5, 3 a 1 bodem. Závodnice se získanými body jsou potom v konečném pořadí nadřazeny ostatním, bez ohledu na to, kolikáté projedou cílem. Teprve druhým kritériem je pak výsledný čas.