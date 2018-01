Jandačova volba jistot. Mělo cenu při olympijské nominaci riskovat?

Ale lze se divit, že na někoho seznam 25 hráčů může působit šedě – až nudně – když v reálu bylo ve hře o hry 30, 32 mužů? „Okruh lidí nebyl tak široký,“ přiznal i kouč Josef Jandač.

Zvolené brankáře nemá cenu pitvat. Na Furcha s Francouzem Jandač i jeho předchůdce Vůjtek sází už třetí sezonu a Bartošák je po odchodu Mazance zpět do zámoří jedinou „prověřenou“ trojkou.

Hokej na ZOH Program turnaje v Pchjongčchangu Čtvrtek 15. 2. od 13.10: Česko - Korea Sobota 17. 2. od 4.10: Kanada - Česko Neděle 18. 2. od 8.40: Česko - Švýcarsko Kompletní program

Na osm beků se dle Jandače tlačilo 10 lidí, což není závratné číslo. Za to, že nejede třeba Zbyněk Michálek, který kvůli olympijskému snu odložil konec kariéry a vrátil se do Evropy, může kromě formy i přetlak obránců s pravým držením.

Jandač dal na radu svého asistenta Špačka, protřelého beka, který tvrdil, že přehazovat obránce z jedné strany na druhou nikdy nedělá dobrotu. Sám to zažil v Montrealu a jeho mottem se tehdy stalo: „Glasses your best friends.“ Tedy že až příliš často vyhazoval puk po plexiskle, jak mu role neseděla.

A tak Jandač „překvapil“ volbou Ondřeje Vitáska, který na olympiádu pojede v sezoně, kterou sice začal ve švédském Örebru, ale ještě před prvním zápasem dostal padáka. „Byly u něj otazníky, ale bereme ho jako velmi spolehlivého a defenzivního hráče. V mezinárodních zápasech nás nikdy nezklamal,“ hájí Jandač volbu hráče z KHL.

Teď útok. Zatímco Alois Hadamczik před čtyřmi lety při své olympijské nominaci říkal, že se nechce bavit o hráčích, kteří na seznamu nejsou, Jandač vysvětloval. A tak mluvil především o dvou chybějících Martinech - třineckém snajprovi Růžičkovi a brněnském mladíkovi Nečasovi. Ten první zaujal nedávným hattrickem proti Finsku, řádí v lize, jeho síla je v přesilovkách...

Ale po pravdě – na posledním turnaji zase tolik při hře 5 na 5 nevynikal, i proto ho Jandač škrtnul: „Zvažovali jsme použitelnost při hře 5 na 5, ta miska vah se přiklonila na jiné borce.“ Podobný typ je Kubalík.

A Martin Nečas? Být nominace o tři týdny dřív, nikdo by ho neřešil. Nečas po podzimním návratu ze zámoří v Kometě strádal, avšak na juniorském šampionátu ožil. Nečasova volba mohla být závanem budoucnosti. Do jisté míry riskem, přesto osvěžením.

Jandač volal Liboru Zábranskému, majiteli i trenérovi Komety. Vyptával se i Filipa Pešána, reprezentačního kolegy z dvacítky. Od obou slyšel: „Vezmi ho.“ Na jejich rady nedal. „Juniorský hokej je jiný než chlapský a jeho muskulatura je spíš juniorská. Není připravený na chlapský hokej hlavně v obranném pásmu.“

Chybná volba? Září Nečas v extralize skutečně tak, aby na hry jel? Jandač tvrdí: „Snažili jsme se hráče vybrat i na posty, které hrají v klubech. Než by se nám rozkoukal, tak by mohlo být po turnaji.“

Neriskoval, ve své volbě vsadil na prověřená jména, navzdory tomu, že třeba útočník Kovář, jindy lídr, se v sezoně bodově trápí. „Jenže na obou akcích nás přesvědčil, že do týmu patří,“ říká Jandač.

Jede i Roman Červenka, kterého ve Švýcarsku trápí zdraví a nebyl na jediném reprezentačním testu. Co tedy ukazuje seznam olympioniků? Vladimír Růžička, bývalý kouč reprezentace, ho pro iDNES.cz hodnotil takto: „Kdyby byli k dispozici hráči z NHL, tak šanci nemáme, takhle je mnohem větší. Sám jsem zvědavý, jaká bude skutečná síla. Přiznám, že bych si nějaké hráče vybral jinak, ale to je věcí trenéra. Jeví se to, že by tým mohl být dobrý v ofenzivě. I brankáři vypadají dobře.“

Jandač přidává: „Věřím, že budeme dostávat málo branek. A máme dost produktivity, abychom to překlopili na naši stranu.“ Zní to tak snadno.