OBRAZEM: Co závod, to medaile. Český biatlon zahájil olympiádu skvostně

úno 11 2018

Pchjongčchang (Od našich zpravodajů) - Tohle tempo by čeští biatlonisté rádi udrželi i nadále. Co závod, to medaile? Přesně takový byl první víkend zimních olympijských her. K sobotnímu bronzu Veroniky Vítkové ze sprintu přidal Michal Krčmář v neděli stříbrný kov ze stejné disciplíny. Podívejte se na nejpodstatnější biatlonové momenty objektivem našich fotografů Michala Růžičky a Michala Sváčka.