Sjezdařský program se hodně zahušťuje. Ve čtvrtek i v pátek by se mělo jet po dvou závodech. Slalom žen se o páteční termín podělí s mužským super-G. Ve 2:00 SEČ začne první kolo slalomu, hodinu na to se vydají na svoji trať muži a v 5:15 bude pokračovat závod žen druhým kolem.

Středeční program měl začínat ve 2:15 středoevropského času. Dvakrát se start odložil o patnáct minut, pak o hodinu. Kvůli silným poryvům větru o rychlosti až 100 kilometrů v hodině byl závod nakonec definitivně odložen. Předpověď už neslibovala zlepšení.

Diváci místo závodů mohli sledovat vystoupení severokorejských roztleskávaček, které obsadily část hlediště v Jongpchjongu.

U startovní brány na svoji šanci marně čekalo 83 lyžařek, mezi nimiž byly i české reprezentantky Capová, Dubovská a Pauláthová.

Představitele MOV zatím situace s alpským lyžováním neznepokojuje. Podle mluvčího Marka Adamse je na odložené závody v programu her stále dost času. „Pokud by vítr foukal ještě 15 dnů, byl by to problém, ale v současnosti je to stále v pořádku. FIS (Mezinárodní lyžařská federace) je na takové případy zvyklá, musí se vyrovnávat s větrem, s přívaly sněhu i s jeho nedostatkem,“ řekl.