Nejlevnější vstupenky na OH v Tokiu budou stát symbolických 2020 jenů

Zvětšit fotografii Olympijské hry v roce 2020 uspořádá Tokio. | foto: Reuters

Nejlevnější vstupenky na olympijské soutěže v Tokiu 2020 bude možné pořídit za symbolických 2020 jenů (cca 400 korun). Nejdražší budou naopak lístky na slavnostní zahájení her, které budou stát až 300 000 jenů (60 tisíc korun). Prodej začne na jaře příštího roku nejprve v Japonsku, poté půjdou prostřednictvím oficiálního webu her do prodeje i v dalších zemích.

Ceny olympijských vstupenek v pátek oznámili pořadatelé her. Na zahajovací ceremoniál se bude možné dostat i za 12 000 jenů (2400 korun), cena většiny vstupenek na olympijská sportoviště pak nepřesáhne 8000 jenů (1600 korun). Ze sportů budou pro diváky nejdražší atletika s lístky až za 130.000 jenů (26 tisíc korun), soutěže v plavání a basketbalové zápasy mohou stát až 100.000 jenů (20 tisíc korun). Vyšší jsou i ceny v Japonsku populárních sportů, například na judo nebo stolní tenis. Podle agentury Reuters jsou tokijské vstupenky dražší než na minulých letních hrách v Riu de Janeiro a zhruba ve stejné výši jako v Londýně před šesti lety.