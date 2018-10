Další česká medaile na OH mládeže: šermířka Bieleszová má bronz

V rozhodujícím zápase o cenný kov porazila Belgičanku Axelle Wasiakovou 9:8.

„Měla jsem těžké soupeřky, v mojí skupině byla i úřadující mistryně světa,“ popsala šestnáctiletá reprezentantka vstup do soutěže, ze skupiny však dokázala postoupit přímo do čtvrtfinále. V semifinále ji zastavila pozdější vítězka Kateryna Čornijová z Ukrajiny, která v duelu o zlato porazila světovou šampionku mezi kadetkami Sie S’-jen z Hongkongu.

Bieleszová pak zvládla zápas o bronz. „Ona trochu zaspala a myslela si, že jsme teprve v druhém kole. Jenže nám v tu chvíli skončilo třetí, protože nám první kolo anulovali za pasivitu. A já už věděla, že mám medaili,“ popsala rozhodující souboj.

„Pro náš svaz je to snad po sto letech, co slavíme olympijskou medaili. A vůbec nevadí, že je to jen olympiáda mládeže,“ vyzdvihl úspěch své svěřenkyně trenér Jiří Beran. „Máme v posledních pěti letech velmi silnou generaci šermířů. Daří se nám i v ostatních evropských a světových soutěžích. Tak teď už jen ta ‚dospělá‘ olympiáda,“ věří Beran.

Bieleszová bronzem navázala na úspěchy vzpěrače Františka Poláka, který skončil třetí ve váze do 56 kg, a judisty Martina Bezděka. Ten získal stříbro v kategorii do 81 kg.