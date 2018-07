Velmi žhavé hry: na maraton v olympijském Tokiu už v sedm ráno

Po diktátorovi (Pchjongčchang), komárech přenášejících ziku (Rio) a teroristických hrozbách (Soči) teď přichází nepřítel mnohem prostší, a přitom vlastně zákeřnější.

„Kdyby to šlo, začal bych ještě dříve,“ řekl pro list Japan Times strategický manažer tokijského maratonu Tošihiko Seko. „Bude to riskantní. Budeme chtít co nejvíce rozprašovačů a stínu kolem trati. Tak, aby každý mohl závod dokončit.“

Což nebude jen tak.

Japonsko zažívá dny, v nichž slepice prakticky snášejí vařená vejce. Vedro kombinované s vlhkostí zapříčinilo 12 mrtvých, hospitalizovaných je přes 10 tisíc. Při novinářské prohlídce olympijských dějišť naměřili 43,1 stupně Celsia. Čtyřiačtyřicetiletý běžec Tacuro Abe zpravodaji agentury Reuters řekl, že poprvé po pěti letech každodenního joggingu teď není schopen dokončovat svůj pravidelný okruh okolo Císařského paláce.

Zdá se úsměvné, že největším protivníkem letní olympiády má být léto, ale koutky se rychle stáhnou, když si projdete data.

Aktuální zprávy přicházejí kvůli tomu, že letní hry začnou takřka přesně za dva roky (24. 7. 2020), varování se však rojila už mnohem dříve. Japonský vědecký žurnál Environmental Health and Preventive Medicine publikoval loni článek srovnávající podmínky panující v létě v posledních čtyřech hostitelských destinacích letních her.

A Tokio nemá dobré známky.

V Brazílii se hry 2016 konaly v astronomické zimě. Londýn není právě nejrozpálenější lokalitou. No a v Pekingu sice teploty přes den atakují třicítku, v noci ale průměrně padají na 21 stupňů. V Japonsku je teplota i za tmy na třicítce.

Studie pracuje s veličinou WBGT, jež stanovuje tepelnou zátěž a uvádí se ve stupních Celsia. Vychází se zároveň z doporučení FIFA, IAAF či Mezinárodní tenisové federace.

Jaké jsou konkrétní závěry?

WBGT mezi 30,1 až 32,2 stupně značí i pro sportovce „nutnost snížit intenzivní činnost“, nad 32,3 stupně by se měli zátěže zcela vyvarovat. Což by v Tokiu hrozilo od devíti ráno do šesti odpoledne.

„Naše studie tedy ukazuje, že se olympiáda bude konat za extrémních podmínek, které jen ztěžka vyhovují sportování. Vedro bude bezpečnostním rizikem i pro organizátory, diváky a turisty,“ uvádějí autoři; pro netrénované lidi je zátěž logicky ještě vyšší.

Šéf inspekce MOV John Coatés ujistil, že všechny místnosti pro sportovce i pořadatele budou klimatizované, že všude bude dostatek zdravotníků. Ale někde se bude muset přidat nekřesťanské vstávání: maratony mužů i žen od sedmi, chůze na 50 kilometrů dokonce od šesti ráno. A z postele se vzhledem k přípravě a přesunům musí logicky ještě o dost dříve.

Ty paradoxy: pánové pěti kruhů jsou nadšení tím, v jakém stadiu jsou přípravy, jak vypadají stadiony. Bohaté Japonsko dělá, co umí, ale slunce si dělá, co chce. Vypadá to na vskutku žhavou olympiádu.