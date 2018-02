V úterý vyvěsil Tarjei Bö na sociální síti Instagram snímek z napínavého finiše pondělního stíhacího závodu a pod něj napsal: „Ta fotka sama o sobě je skvělá. Jediný problém je, že jsem skončil čtvrtý.“

I proto dál norští muži v Pchjongčchangu čekají na medailový úspěch. Jistě, můžete namítnout, že biatlonový program má za sebou teprve sprint s následnou stíhačku a chlapíky s flintou na zádech, o jejichž výsledcích mnohdy rozhodují vteřiny a centimetry, čekají ještě dva individuální závody.

Jenže medailový půst v Norsku už teď vzbuzuje rozpaky. „Je to zatím velké zklamání,“ tvrdí expert veřejnoprávní stanice NRK Ola Lunde.

Severská velmoc totiž v mužské kategorii vede pořadí národů, mezi nejlepšími třinácti závodníky Světového poháru naleznete hned kvarteto Norů. Jejich ústřední hvězdou je Johannes Thingnes Bö, který před olympiádou s Francouzem Martinem Fourcadem šikanoval zbytek biatlonového světa.

Tak proč to v Koreji zatím nejde? Ano, biatlon je nadmíru nevyzpytatelný sport. Olympijský žár vytváří na závodníky brutální tlak, pořadím míchají proměnlivé podmínky na trati a na střelnici. Právě na to a na korekci při větrných poryvech se podle televizního odborníka mohl Svendsen, Tarjei a Johannes Böové dalo lépe připravit.

„Ve větru nestříleli dobře, nedokázali ho číst. Vědělo se, že to tak bude a stejně je to problém,“ podotkl pro NRK Lunde. „Mám pocit, že se dobře nepřipravili.“

Norský expert narážel především na fakt, že sourozenci Böové nebo Emil Hegle Svendsen na rozdíl od zahraničních konkurentů vynechali loňskou generálku v Pchjongčchangu, která byla součástí Světového poháru.

„Byl by velký problém, kdybych tu před rokem nestartoval,“ nechal se slyšet vítěz pondělní stíhačky Martin Fourcade. Do Koreje loni cestoval i legendární Nor Ole Einar Björndalen, aby se důkladně přichystal na svoji potenciální sedmou olympijskou účast.

„Kdybych byl trenér, nakázal bych, aby loni do Koreje jeli“

Jenže jeho další reprezentační kolegové do Asie kvůli nemoci nebo únavě necestovali. V závěru minulé sezony raději šetřili zhuntovaná těla.

„Jenže tohle byla velmi důležitá součást přípravy na olympijské hry. Cestovat sem, poznat místo, tratě a vítr. Jednoduše se aklimatizovat. Kdybych byl zodpovědný trenér, řekl bych, aby jeli všichni,“ viní Lunde norského kouče Egila Kristiansena.

Jeho tvrzení podtrhují i statistiky. Norové patří mezi fyzicky nadupané biatlonisty. V nedělním sprintu mezi nejrychlejší pěticí běžců svítily hned tři norské vlaječky. Jenže chyby na větrné střelnici (zatím) odsouvají Nory mimo stupně vítězů.

Největší zklamání představují výkony Johannes Bö, jehož minely odstřelily na 31. místo ve sprintu a 21. místo ve stíhačce.

Nutno podotknout, že psát o norském fiasku by bylo zatím hodně přestřelené. Bjöntegaard doběhl ve sprintu pátý, ve stíhačce byl Tarjei Bö ještě o příčku výš. Jenže Norové chtějí víc. I proto se nabízí úvaha, zda nestálo za to vzít do Koreje trápícího se rutinéra Björndalena, který se i coby biatlonový kmet dokázal v posledních letech vybičovat k parádním výkonům?

Nejbližší šanci, kdy mohou Johannes Bö a spol. utnout medailové čekání, přijde ve čtvrtek. V areálu Alpensia se pojede mužský vytrvalostní závod.