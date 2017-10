Olympijskou generálku obstará českým hokejistům duel s Finy

Nebude se však hrát v dějišti ZOH Pchjongčchangu, ale v Soulu, kde budou mít Češi před turnajem závěrečný kemp.

Jandač s manažerem týmu Janem Černým byli v Koreji v polovině září na inspekci a vše potřebné již domluvili. Reprezentace bude trénovat v areálu Korejské univerzity, zápas však sehraje na stadionu týmu Anyang Halla, který trénuje Patrik Martinec.

Program hokeje na ZOH 2018 Češi začnou s Koreou, čeká je Kanada a Švýcarsko

„Původně jsme chtěli hrát už desátého, ale poté, co byl upravený program olympiády a první zápas nás čeká až patnáctého, tak jsme zůstali u termínu jedenáctého,“ uvedl Jandač na neformálním setkání s novináři.

Využívat prostory Anyangu po celou dobu Češi nemůžou, již delší dobu je totiž mají zamluvené Rusové. „Ti neponechali nic náhodě a vše mají zamluvené již od loňského roku,“ podotkl Černý.

S ohledem na ubytování českého výběru v Soulu a cestování je však univerzitní areál výhodnější. „Navíc v hotelu, ve kterém budeme bydlet, šéfuje Čech a bývalý hokejista Luboš Bárta, takže budeme mít k dispozici ideální podmínky,“ uvedl Černý.

Hokejová reprezentace plánuje do Soulu odletět 7. února, týden před začátkem turnaje má totiž jistotu, že bude mít podle pravidel k dispozici všechny hráče.

„Kdyby to šlo, letěli bychom ještě o den dva dříve, protože delší čas by se nám k aklimatizaci hodil, ale asi to nevyjde. Například extraliga se totiž měla hrát ještě 8. února,“ řekl Jandač, jenž příliš nepočítá s tím, že by české kluby nominované hráče dobrovolně uvolnily dříve. Existuje však možnost, že 49. kolo bude přeloženo.

Přestože se olympiáda uskuteční již za čtyři měsíce, přesný program reprezentace před akcí má ještě řadu otazníků. Většina týmů Kontinentální ligy, ve které působí řada kandidátů na nominaci, totiž před OH končí již 23. ledna.

Poté se již bude hrát jen pár zápasů, a pokud by kluby hráče uvolnily hned, uskutečnil by se tréninkový kemp i v Praze. Nejasností je však více, například 6. února se uskuteční finále Ligy mistrů, ve kterém v minulé sezoně hrála Sparta.

Jandač již s předstihem oznámil, že v olympijské sezoně nebude na turnajích Karjala a Channel One Cup experimentovat a nominovat mladší a mezinárodně nezkušené hráče. „Jinak bychom na Karjalu vzali stejně jako minule mladší hráče,“ řekl Jandač, který společně s Černým v Pchjongčchangu pro reprezentaci například již vybrali i šatnu. „Vyšla na nás jedna z větších, nejblíže k tréninkové hale,“ prozradil Černý.