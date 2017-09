Hokejový turnaj v Pchjongčchangu zahájí utkání Slovenska s Ruskem

Program hokejového turnaje na olympijských hrách Pchjongčchang 14. až 25. února 2018 Složení skupin:

Skupina A: Kanada, Česko, Švýcarsko, Korea. Skupina B: Rusko, USA, Slovensko, Slovinsko. Skupina C: Švédsko, Finsko, Norsko, Německo. Středa 14. února:

Skupina B: 13:10 Slovensko - Rusko (hala Kangnung), USA - Slovinsko (hala Kwantong). Čtvrtek 15. února:

Skupina A: 13:10 Česko - Korea (Kangnung), Švýcarsko - Kanada (Kwantong).

Skupina C (Kangnung): 4:10 Finsko - Německo, 8:40 Norsko - Švédsko. Pátek 16. února:

Skupina B (Kangnung): 4:10 USA - Slovensko, 8:40 Rusko - Slovinsko.

Skupina C: 13:10 Finsko - Norsko (Kangnung), Švédsko - Německo (Kwantong). Sobota 17. února:

Skupina A (Kangnung): 4:10 Kanada - Česko, 8:40 Korea - Švýcarsko.

Skupina B: 13:10 Rusko - USA (Kangnung), Slovensko - Slovinsko (Kwantong). Neděle 18. února:

Skupina A (Kangnung): 8:40 Česko - Švýcarsko, 13:10 Kanada - Korea.

Skupina C: 4:10 Německo - Norsko (Kangnung), 13:10 Švédsko - Finsko (Kwantong). Úterý 20. února:

4:10 kvalifikace play-off 1 (Kangnung), 8:40 kvalifikace play-off 2 (Kangnung), 13:10 kvalifikace play-off 3 (Kangnung), kvalifikace play-off 4 (Kwantong). Středa 21. února:

4:10 čtvrtfinále 1 (Kangnung), 8:40 čtvrtfinále 2 (Kangnung), 13:10 čtvrtfinále 3 (Kangnung), čtvrtfinále 4 (Kwantong). Pátek 23. února (Kangnung):

8:40 semifinále 1, 13:10 semifinále 2. Sobota 24. února (Kangnung):

13:10 o 3. místo. Neděle 25. února (Kangnung):

5:10 finále.