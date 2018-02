„Nečeká nás vůbec lehký zápas, ale pořád je to soupeř z kategorie, které musíme porážet. Nesmíme nic podcenit, přistoupit k zápasu maximálně zodpovědně. Jít do vedení a nedělat z toho žádné drama.“

Je jasné, že do zápasu jako jednička nastoupí brankář Pavel Francouz. Jandač dál plánuje, že nasadí sedm obránců a třináct útočníků. Kteří dva hráči zůstanou jen na tribuně, ale neprozradil.

Mezi útočníky se podle tréninku rozhodne mezi Dominikem Kubalíkem, který je mimo čtyři útoky už od začátku korejské přípravy, a Martinem Růžičkou, jenž do dějiště her přiletěl teprve v úterý.

„Zítra ráno jim řekneme, co se děje. Teď je ale ještě den do zápasu a my chceme, aby se všichni hráči připravovali, jako kdyby hráli,“ plánuje Jandač. Že jsou Kubalík i Růžička elitní střelci? „Nechceme řešit, že máme v sestavě jen jednoho snajpra. Ideální by bylo, kdybychom to roztáhli do víc hráčů a v každé lajně to máme nějak rozložené.“

Český národní hokejový tým před startem olympijského turnaje v Pchjongčchangu.

A co Jandač od prvního soupeře čeká? „Organizovanost, urputnost a dobré bruslení. Není to žádný rozvojový tým a myslím, že udělali spoustu práce. Mají náturu, že když vedou, tak se semknou nebo ještě více bojují. Pokud prohrávají, musí otevřít hru. Když se podaří odskočit na více gólů, tak pak musí něco se zápasem udělat a ne se jen soustředit na obranu,“ říká Jandač.

Korea je podle sázkové kanceláře Fortuna vůbec největším outsiderem turnaje. Na její triumf je astronomický kurz 825:1, hlavním adeptem na zlato je pak Rusko (2,1:1). Češi jsou pátí s kurzem 9,5:1.

„I proto nechceme Korejce démonizovat, protože je to zkrátka soupeř, kterého musíme porazit. Cesta k vítězství ale nebude snadná. To musí kluci vědět, aby si nemysleli, že je to nějaká Korea a nasypeme jim nevím kolik gólů,“ říká trenér.

Zároveň může hrát skóre na konci skupiny významnou roli. Přímo do čtvrtfinále totiž postoupí vítězové tři skupin a nejlepší tým z druhých míst, i proto by chtělo prvního soka „potupit“ góly. „Budeme se snažit dát co nejvíc gólů, jak to jen půjde. Víme, jak se ta tabulka může vyvíjet,“ tvrdí útočník Michal Řepík.

Ve čtvrtek hrají Češi až v 21.10 místního času, v sobotu je naopak proti Kanadě čeká už polední duel. Tedy ani jednou hodina, na kterou by hokejisté byli obvykle zvyklí.

„Ve čtvrtek bude ten zápas hodně dlouhý. Ale zase máme rozbruslení až od dvanácti, tak se nějak srovnáme. A ten polední zápas bych přirovnal k Euro Hockey Tour. Tam víme, že se nasnídáme a jedeme na zápas,“ povídá Řepík.