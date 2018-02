I proto se v Pchjongčchangu ze zlata radoval Němec Arnd Peiffer, o životní stříbrné jízdě se slzami v očích mluvil Čech Michal Krčmář a bronz díky Dominiku Windischovi putoval do Itálie (více o závodě čtěte zde).

V korejské noci si sny plnili překvapiví medailisté, ještě možná senzačnější byli ti v listině poražených - Fourcade a Bö. Francouz dojel osmý, 24letý Seveřan skončil dokonce až na 31. místě.

„Nevím, co se stalo. Nerozumím tomu,“ vyprávěl pro server L’Équipe Fourcade, který v nejdůležitějším momentě sezony ukončil úctyhodnou sérii 18 závodů na stupních vítězů.

Fourcade, podobně jako norský protivník, ztratil medailové naděje na úvodní položce vleže. Lídři Světového poháru shodně třikrát chybovali.

„Cítil jsem se čerstvý a myslel jsem, že mě nic nerozhodí. Co se přihodilo? Možná Franck (Badiou, francouzský trenér) vám to řekne lépe,“ soukal ze sebe Fourcade.

I přesto, že francouzský fenomén následně odstřílel stojku čistě a na trati byste nenalezli rychlejšího závodníka, na víc než na osmé místo to nemohlo stačit.

Takový je biatlon, chlácholili se giganti

Proto v jeho olympijské sbírce dál zůstávají dál „jen“ dvě zlaté medaile. „Velké závody přinášejí velký stres, ale byl jsem připravený získat titul,“ dušoval se Fourcade. „Jenže teď se mi hlavou honí špatné myšlenky,“ smutnil.

Ještě hůř dopadl Johannes Bö. Ke třem chybám vleže přidal i jednu vestoje, norský favorit se propadl až do čtvrté desítky. „Cítil jsem, že při střelbě vleže sílil vítr, ale nevěděl jsem jak cvakat,“ líčil Nor osudnou položku, kde spáchal tři omyly. „Nebyl to můj den. Zapomenu na to.“

Nejen biatlonoví velikáni budou mít šanci na reparát už v pondělí, kdy jsou v Koreji na programu stíhací závody. „Moje ztráta na Peiffera je však už hodně velká,“ poznamenal Bö, který si po sprintu symbolicky potřásl rukou s Fourcadem.

„Takový je biatlon,“ chlácholili se.

„Ale neznamená to konec světa,“ upozornil 29letý Fourcade, který do stíhačky vyrazí z daleko nadějnější pozice a se startovním mankem 22 sekund bude chtít obhájit zlato z olympiády v Soči. „Myslím, že v úvodním kole pojedeme spolu,“ zavěštil Krčmař (rozhovor čtěte zde).

I stříbrný medailista tuší, že biatlonoví giganti budou chtít po zpackaném sprintu ukázat, že to byl jen ojedinělý kolaps. Kolaps, který však přinesl českou euforii.