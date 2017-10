Ani v Koreji nejde olympiáda hladce: hry se blíží, ale vstupenky nemizí

Podle listu Korea Herald zatím zimní hry v Pchjongčchangu táhnou pramálo: ze 760 tisíc vstupenek uvolněných pro Koreu se prodala pětina, z 320 tisíc pro zbytek světa zmizelo necelých 60 procent. Dohromady jde o 30,3 procenta.

A ještě k domácímu (ne)zájmu: hokejový turnaj bez hvězd NHL hlásí jen 17,2 procenta udaných lístků, závody sáňkařů jsou na výhrůžné cifře 11,5 procenta.

Zimní hry startují za 118 dní.

„Očekáváme, že se prodej zvýší dva až tři měsíce před startem. Mnozí Korejci tohle dělají na poslední chvíli. A také věříme, že se mnoho vstupenek prodá i mimo internet,“ uvedli organizátoři.

Absolutní čísla nemusí být samospasitelná. Únorová olympiáda většinou netáhne tolik jako letní hry, hokejovému turnaji škodí, že v akci nebudou Crosby a spol. Ale pak je tu jiná, podstatnější záležitost: trendy.

A podle korejských novin je země, jež má v pořádání velkých akcí silnou tradici od letních her v Soulu 1988 přes fotbalové mistrovství světa, tak trochu zaseklá.

„Od prodeje vstupenek až po ubytování se dá říci, že se všechno táhne. Musíme to začít brát vážně,“ uvedla pro Korea Herald Yoo Eun-hae z vládnoucí Demokratické strany.

List pak cituje i guvernéra provincie Gangwon, která hry hostí. A jeho slova jsou ještě ostřejší. „Obávám se, že můžeme čelit globálnímu ponížení,“ řekl Choi Moon-soon s tím, že by se „celá země měla semknout a pomoci prodeji vstupenek“.

S ironií se nabízí, čemu by asi museli čelit šéfové her v Riu za tisíc a jednu předolympijskou potíž, v Asii je ale „ztráta tváře“ opravdovým ponížením. Korea je stále hrdá na úspěch her v Soulu, které ji poslaly vstříc vizitce „ekonomického tygra“ a výrazně pomohly k většímu mezinárodnímu uznání.

Poslední dobou ale jako by pět olympijských kruhů kromě slávy obsahovalo i negativní auru.

V Jižní Koreji se řeší obří korupční skandál, kvůli němuž parlament loni sesadil prezidentku Pak Kun-hje. Agentura AP připomíná, že rozpočet her počítal se sponzorstvím největších firem země, jenže některé jsou do zmíněné kauzy zapleteny. „Největší obětí celého skandálu je právě olympiáda,“ uvedl Kim Do-kyun, profesor na Kyung Hee University v Soulu.

Částečně úlevně pořadatelům může znít, že pořád zbývají téměř čtyři měsíce. Jen těžko říci, zda je to ještě dost, nebo již málo.