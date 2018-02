„Rozhodl jsem se vrátit do Evropy. Mělo to minusy i plusy. Nikdo tehdy nemohl tušit, jak se situace vyvine,“ připomíná zlínský odchovanec, že NHL tentokrát své hráče na zimní hry nepustila. „Otevřela se šance klukům z Evropy. Olympiáda je velká událost. Jsem rád, že u toho můžu být.“



Hrál jste na světovém šampionátu i na Světovém poháru. Je olympiáda nejvíce?

Těžko říct. Mistrovství je každý rok, ale pořád je to reprezentace a hodně kvalitní turnaj. Světový pohár se konal po dlouhé době, a přestože nemá takovou tradici, hráli tam ti nejlepší hokejisté na světě. Olympiáda je specifická v tom, že je mnohem sledovanější. Lidi ji více vnímají. Víme, co pro Česko znamená Nagano.

Co se vám nejdříve vybaví, když se řekne olympiáda?

První, kterou jsem zaznamenal, bylo právě Nagano v roce 1998. Vnímal jsem ji prostřednictví hokeje, se kterým jsem tehdy začínal.

Měl jste sedm let. Co si vybavujete z hokejového turnaje století?

Pamatuji se, že jsme se na zápasy dívali ve škole. Vyučování šlo stranou. Seděli jsme v lavicích jako zařezaní. Ráno jsme si přivstávali. V den finále jsme měli mít trénink, který se naštěstí zrušil.

Byla to tehdy pro vás velká motivace do hokeje?

Bylo to pěkné. Ale bylo nám sedm, a přestože jsme tušili, že jde o velkou věc pro Česko, řešili jsme hlavně svůj svět. Měl jsem rád hokej a snil jsem, že bych si jednou zahrál extraligu za Zlín a pak za reprezentaci.

Měl jste nějakého oblíbence z naganského týmu?

Ani ne. Jenom když jsme o přestávkách přenosů hrávali v pokoji s bráchou hokej, tak jsme si každý vybrali jednoho hráče ze zápasu. Jako každého nás fascinovalo, co předváděl Jágr na ledě.

Součástí naganského výběru byl i zlínský odchovanec Roman Hamrlík. Bavil jste se s ním někdy o olympiádě?

Občas si napíšeme, když jsem hrál v NHL, potkali jsme se. Nagano jsme ale neprobírali.

Olympiáda se koná po 20 letech od Nagana zase v Asii. Vidíte v tom určitou symboliku?

Tohle probírají spíše média. Ale Nagano je obrovský úspěch a stojí za to si ho připomínat. Chceme uspět na každé akci, i když je to třeba Euro Hockey Tour. O tom se nemusím bavit. Je pěkné, že olympiáda je 20 let po Naganu, ale na ledě nám to nepomůže.

O tom, že budete v nominaci, se nepochybovalo. Byl jste před jejím vyhlášením nervózní?

Jedna věc je, co se napíše, ale až do závěrečné nominace jsem neměl žádné náznaky. Mám nějaké zkušenosti, pár reprezentačních akcí jsem také odjezdil, může přijít zranění. Byl jsem v očekávání a měl radost, že jsem se do nominace dostal.

Co bude pro český tým úspěchem?

Chci vyhrát každý zápas, podat co nejlepší výkon. Na mistrovství světa se mi nepovedlo doteď získat žádnou medaili, většinou jsme skončili čtvrtí a těsně nám utekla. I když na olympiádě nebudou hráči z NHL, bude to složité. Ale dávat si menší cíle než medaili není na místě.

Koho považujete za největšího favorita turnaje?

Rusko. Přestože nastoupí pod neutrální vlajkou, budou chtít všem ukázat, že jsou nejlepší. Všechno tomu podřídili, KHL má dlouhou přestávku, skoro všichni hráči jsou ze dvou nejlepších klubů – Petrohradu a CSKA Moskva. Nemusí se vůbec sehrávat. Seveřané mají pořád kvalitní hráče, kteří hrají v KHL. O Kanadě se nemusíme ani bavit. I když nehrají v NHL, většina by klidně mohla.

Ještě zpátky k olympiádě jako takové. Sledoval jste kromě hokeje i jiné sporty?

Víceméně všechny. Olympiáda vás pohltí. Vždycky jsem fandil českým sportovcům. V paměti mi uvízlo vítězství Katky Neumannové, to byl pojem, také vruty skokana na lyžích Aleše Valenty.

Které disciplíny byste rád viděl v Koreji?

Jedu tam kvůli hokeji. Rozpis zápasů je hodně nabitý až do případného finále. Budeme hrát často obden, moc času na pochůzky nebude. Všichni víme, proč jsme v Koreji. Úspěchu podřídíme všechno.

Budete mít v hledišti podporu rodiny?

Manželka se chystá. Domluvila se s holkami od Honzy Koláře a Tomáše Zohorny (spoluhráči Jordána z Chabarovsku – pozn. autora). Je fajn, že se daly dohromady. Budou mít vlastní program. Nevím, kolik budeme mít času, abychom se viděli. Důležité bude dobře odpočívat.

25. února je na programu finále, o den později hrajete v KHL zápas doma proti Vladivostoku. Stihl byste ho?

Bojujeme o play-off, bude to klíčové utkání. Máme podepsané smlouvy, musíme je respektovat. Jakmile skončíme v Koreji, musíme se co nejdříve hlásit v klubu.