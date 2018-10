První úspěchy z OH mládeže: vzpěrač Polák má bronz, judista Bezděk stříbro

Olympijské hry

Zvětšit fotografii Martin Bezděk (v modrém) - ilustrační snímek | foto: European Judo Union

dnes 21:11

Prvních úspěchů na začátku olympijských her mládeže v Buenos Aires se dočkali i čeští reprezentanti. Vzpěrač František Polák byl třetí ve váze do 56 kg, stříbro slaví judista Martin Bezděk v kategorii do 81 kg, který ve finále podlehl Rumunovi Adrianu Sulcovi na ipon.

Sedmnáctiletý Bezděk potvrdil pověst velké naděje domácího juda. První dva zápasy ukončil na ipon, v semifinále zdolal na wazari Alžířana Ahmada Rabahího. Polák při cestě za bronzem překonal tři české juniorské rekordy Polák Ve dvojboji vzepřel 233 kg a dosavadní rekord, který vytvořil v červenci při zisku stříbrné medaile na mistrovství Evropy, zlepšil o dva kilogramy. Novými českými rekordy v této kategorii jsou i 104 kg v trhu a 129 kg v nadhozu. „Jel jsem si hlavně zazávodit, neměl jsem velká očekávání. Z medaile mám ohromnou radost, šli jsme s trenérem na jistotu pro bronz,“ citoval Poláka web Českého olympijského výboru. Sedmnáctiletý reprezentant nestačil jen na Vietnamce Son Ngo Dinha (262 kg) a Thajce Natthawata Čomčuena (239 kg). „Tohle je pro české vzpírání neskutečný úspěch,“ řekl Polákův trenér Emil Brzóska. „Náš cíl je teď jasný. Frantu čeká (v listopadu) poprvé mistrovství světa v kategorii mužů, kde musí začít závodit už nyní, aby stihl kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu. To je sen nás obou,“ dodal Brzóska. Podle šéfa českého vzpírání Petra Krola je Polák mimořádný talent. „Pokud nepoleví, věřím, že bude úspěšně následovat Jiřího Orsága,“ přirovnal mladíka k nejúspěšnějšímu českému vzpěrači posledních let.